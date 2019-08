Genijalno: U ovom gradu farbaju ulice u plavo, imaju i razlog (foto)

Uprava za javne radove Katara počela je, zajedno s japanskom kompanijom, da realizuje eksperimentalni projekat farbanja ulica u centru Dohe u plavu boju.

To se dešava u okviru pilot projekta za borbu protiv ekstremnih vrućina.

– Temperatura tamnog asfalta je 20 stepeni Celzijusa viša od stvarne temperature, jer crna privlači i zrači toplotu – rekao je gradski inženjer Dohe Saad el Doseri, prenosi katarski list „Raja“.

Road in #Qatar turns blue as @AshghalQatar tries new ways to beat the heat#BlueRoad #Doha #Ashghalhttps://t.co/EH13rLlJh4 pic.twitter.com/QuJDeejsxy

— Qatar Tribune (@Qatar_Tribune) August 19, 2019