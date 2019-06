Godina vašeg rođenja otkriva BAŠ sve o vama

Generacijski broj govori mnogo toga o našem karakteru, urođenim sposobnostima, slabim i jakim tačkama, mogućoj sudbini i zdravlju.

Ovako možete izračunati vaš generacijski broj:

Rođeni ste 1979. godine:

1 + 9 + 7 + 9 = 26 = 2 + 6 = 8

Vi ste dakle osmica… Sada znate kako da izračunate svoj Generacijski broj.

JEDINICA

To je generacija koja želi moć i stabilnost kroz rukovodeća mesta na kojima može biti vodeći autoritet. Radi se o ogromnom potencijalu i ogromnoj energiji koja je jedinicama data samim rođenjem. Kako i da li će one uspeti da se nose s tolikom odgovornošću zavisi i od drugih faktora – ličnog koda, mesta gde su rođeni i odnosa s okolinom. Onda se i za njih može reći, kao i kod ličnog broja, da usled poteškoća znaju biti pomalo i naporni. Što se zdravlja tiče uglavnom su to zdravi i vitalni ljudi, ali bi trebalo da obrate pažnju na – srce, leđa, cirkulaciju, slezinu.

DVOJKA

Ovde nema liderstva, svet je takav kakav jeste i ne mogu ga menjati već je potrebno prihvatiti situaciju i prilagoditi se. Nisu samostalni, ali nisu ni bez snage, jer za dvojku gde god da se nalazi u kodu vredi ona zlatna da mire nepomirljivo. Njihova najveća snaga je u krotkosti i saradnji. Stalno će ih u razvoju ometati spoljašni uticaji i menjati im život, a da se oni ništa ne pitaju. Zato je najbolje da uvek vode računa o svojim potezima, jer im je sigurnost diskutabilna. Ovi ljudi imaju malo pojačan instinkt, ali ga oni zavisno od ostalih brojeva u kodu ne koriste uvek. Šteta, jer im upravo taj osećaj iz stomaka može biti najbolji savetnik kako da pobede sve blokade u koje upadaju zbog toga što kroz život idu srcem.

TROJKA

Optimizam i osmeh je ono po čemu bi trebalo da budu prepoznatljivi, to im je i glavna vibracija u životu. Dozvoljeno im je da malo rizikuju jer imaju sreće. Trojke su i generacija koja je požrtvovna za prijatelje i porodicu pa se trude da ne padaju na slatkorečivost da ne bi na kraju sve bilo samo osećaj izigranosti i razočaranosti. Kao izazov im je dato da pomažu i olakšavaju život ljudima oko sebe, ali to rade u granicama. Trojke su osetljive – arterijska cirkulacija, jetra, žučni kesa, bedra, gušterača i skloni su pojavi masnih tkiva, a nikako ne bi smeli da piju alkohol. Osetljivi su im grudi i stomak, što važi i za dvojke u ličnom broju, jer su sunđeri koji upijaju svu negativnu energiju, a i zato što sve svoje probleme drže u sebi. Imaju problema s probavom, ravnotežom tečnosti u telu i sekrecijom žlezda s unutrašnjim izlučivanjem.

ČETVORKA

Vremenom primete da se svi oslanjaju na njih. U porodici, na poslu i u društvu, poštuje se njihovo mišljenje, a njihova reč je poslednja. Trpe veliki teret da ispravljaju ono što je neko pre njih ranije pogrešio. Nije lako, ali ako su disciplinovane, ako se ne boje teškog fizičkog rada, ako ne posustaju lako pred preprekama i ako znaju da daju bez pogovora, onda mogu odgovoriti na izazov. To im je ujedno i jedini ispravan put, a kroz određeno vreme i u poznijim godinama biće sigurniji i stabilniji od svih. Četvorkama su osetljivi zubi, kosti, koža, ligamenti, štitna žlezda.

PETICA

U većini slučajeva to su ljudi koji su intelektualno jaki, racionalni i spretni. Ima onih koji bi rekli da su površni, ali nije tako. Njihova otvorenost ka životu i ljudima ih stalno tera na promene. Ne mogu se pohvaliti da imaju određeni cilj, ali nekako s tim lutanjem oni na kraju uspevaju da nahrane svoju nemirnu dušu. Njima se i preporučuje da sve rade sada i odmah, nikakvo čekanje.

Trebaju da putuju, uče, pišu i ne brinu da će biti neshvaćeni, koliko god ih osuđivali i tretirali kao nezrele ustvari im se svi potajno dive, dive se njihovoj spretnosti i preduzimljivosti. Petice imaju osetljive disajne puteve, probleme s hormonima i nervima, a osetljivi su im usta i jezik, kao i šake.

ŠESTICA

Generacija kojoj su porodica i odnosi u njoj najvažnija stvar na svetu. I ne samo to, bitni su im ljudi i njihovi osećaji, jer samo kroz skladne i harmonične odnose mogu dobiti potvrdu sebe. Hedonisti su, ljubav im je jako bitna, ali isto tako uživaju u hrani i piću. Mogu biti plemeniti i pravdoljubivi ili otići u drugu krajnost i postati robovi materijalnog i čulnih uživanja. Ali kakvi god bili, uvek su šarmantni i topli, lepo je biti u njihovoj blizini. Šesticama su najosetljiviji reproduktivni organi, bubrezi, cirkulacija i grlo.

SEDMICA

Originalni su i konstruktivni, teže promenama, ali za razliku od petice koja promene pravi na ličnom nivou, sedmice su okrenute društvu i njihove pobune idu protiv svega što je zaostalo i prevaziđeno. To nije lako i često ih smatraju neozbiljnima, što ponekad jesu, ali niko ne može reći da nisu samostalni i nezavisni. Teško se u svom lovu na vetrenjače uspevaju izboriti i da nešto promene, pa onda mogu biti svadljivi i malo nesnosni za društvo. Sedmicama su problematične moždane funkcije i zglobovi, ali i stomak, zbog velike nervoze kojoj su skloni.

OSMICA

Njima sve ide od ruke. Misli se na mogućnosti i prilike kojih ima u materijalnom svetu, od novca do moći, data im je mogućnost da tu stignu do vrha. Ne može im se poreći borbenost, ambicija, želja, ogromna energija, konstruktivnost i takmičarski duh, ali nema ustrajnosti. Neobični su, sve im je servirano i možda ih baš zbog toga treba gurati, visiti im nad glavom i stalno ih opominjati da nema muvanja i hvatanja prečaca, jer su previše opušteni. Osmice su od svih brojeva najotpornije na bolest, ali potrebno je nekada kontrolisati nadbubrežne žlezde i bešiku, motoričke sposobnosti i nerve, mišiće, glavu i reproduktivne organe.

DEVETKA

Generacija koja može na svojim leđima poneti sav teret ovoga sveta, i što je još važnije – rešiti ga se. Oni sve nasleđuju, od bolesti u porodici do imetka. Radni su, vredni, uporni i tvrdoglavi, pa eto njima svega i svačega u životu. Imaju vremena za sve i svakoga, naći ćete ih i među kraljevićima i među prosjacima. Jedino nemaju puno vremena za sebe, to jest za zadovoljenje svojih unutarašnjih potreba i za emotivno ispunjenje. Oni na prvom mestu nasleđuju porodične bolesti, ali su im osetljivi i kičma, stopala, hipofiza. Trebalo bi da vode računa o mladežima i tumorima.