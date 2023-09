Godinu dana bili na listi čekanja za najtraženiji restoran u Njujorku, a sačekala ih je prevara veka

Čuješ na netu za neki super nov lokal, poželiš da odeš tamo jer su recenzije sjajne, ne žališ novca, ali lista čekanja je preko godinu dana. Onda ti stigne poziv da konačno imaš slobodan sto i oduševljen skockaš se i odeš na tu specijalnu večeru. Kad ono – međutim. Sve je velika prevara, i to kakva.

Baš o tome govori jedna tiktokerka u snimku koji je pravi hit na društvenim mrežama. A o čemu se zapravo radi?

U pitanju je vrlo otrežnjujuća priča o tome koliko zapravo lako možemo da nasednemo na informacije sa interneta i koliko stvari uzimamo zdravo za gotovo.

Devojka u videu kaže prvo da je uspela da rezerviše večeru u restoranu u Njujorku u koji je nemoguće ući jer je bukiran godinu dana unapred, a ima sjajne ocene. U pitanju je Merhan’s steak house na Aper Ist Sajdu.

Gen- Z exposing online elitist culture is refreshing. They should have made it into a Netflix documentary. https://t.co/y7x3cTenQt

— André (@Andre_) September 28, 2023