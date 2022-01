Greška u filmu „Toma“ koju je malo ko primetio: Pevačica otkrila istinu

Film „Toma“ o životu i uspesima pevača Tome Zdravkovića reditelja Dragana Bjelogrlića do sada je pogledalo skoro pet miliona gledalaca, kako u bioskopima u kojima se tražila karta više, tako i na malim ekranima gde je premijerno prikazan u prvom danu nove 2022. godine.

Publika je očarano gledala scene koje, na doduše romansirani način, opisuju životnu priču ovog velikog boema i muzičara, a koju su dočarali najbolji mladi glumci srpske glumačke scene, pa skoro niko nije primetio veliku grešku koja se potkrala celoj ekipi koja je radila na istom. Međutim, na grešku je ukazala velika pevačica i prijateljica Tome Zdravkovića, Lepa Lukić čiji lik u filmu mlada glumica Olivera Bacić.

Naime, pesma „Srce je moje violina“ koju izvodi Lepa nije nastala u vreme odnosno u godini kada se ona, navodno izvodi u filmu na jednoj od opisanih turneja, tvrdi ova pevačica.

– Lepo je to što je pesma „Violina“ u filmu, ali je ona kasnije izašla. Tada sam pevala po turnejama „Od izvora dva putića“. Kompozitor filma je znao za to, rekla sam im da je to greška, ali je Bjelogrlić insistirao da ta pesma bude izvedena u filmu za njegovu dušu – potvrdila je domaćim medijima Lepa Lukić.

