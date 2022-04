Hajde da vas vidimo: Može li iko da pronađe mačku na slici? (foto)

Za kratko vreme je prikupila preko 57.000 lajkova i podeljena je preko 3.000 puta

Sigurno ste mnogo puta do sada videli fotografije na kojima treba da pronađete neki predmet i životinju.

I verovatno ste se više puta i sami zabavili tražeći ih.

Da, to je zaista jedna od omiljenih razbibriga korisnika društvenih mreža.

Nedavno se na Tviteru pojavila jedna koja je zaludela mnoge.

Naime, jedna korisnica je objavila fotografiju kuhinje na kojoj se nalazi mačka.

Međutim, ona se toliko dobro sakrila, da je zaista potrebno potruditi se da bi ste je pronašli.

Za kratko vreme je prikupila preko 57.000 lajkova, a podeljena je više od 3.000 puta.

„Na ovoj slici nema mačke“, piše u opisu fotografije.

Pogledajte i pokušajte da otkrijete gde se nalazi mačka:

pic.twitter.com/gFF3WeZ7yP

— There is no cat in this image (@Thereisnocat_) January 22, 2022