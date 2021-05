Hit: Džinovska patka zvezda univerziteta u Engleskoj (foto)

Na univerzitetu u Jorku jedna je patka natprosečno viša od svih ostalih. Long boj hibrid je divlje patke i indijske trkačice, a visoka je 70 centimetara.

Iako je njeno poreklo i dalje tajna, patka je postala hit u kampusu. Ima i svoj Instagram nalog, koji vode studenti od 2019. godine, a ima čak i svoju liniju robe, pa njeni obožavaoci mogu da kupe majicu ili šolju s njenim likom.

Zbog neobičnog izgleda ove visoke patke, mnogi ljudi ne veruju da je stvarna, a jedan korisnik Tvitera napisao je kako je verovatno najviša patka koja je ikad živela, prenosi „Hafington post“.

