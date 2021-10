Hit: I svetske agencije pišu o genijalnom „izumu“ harmonikaša iz Banjaluke (video)

Banjalučki harmonikaš Željko Đakić došao je u centar pažnje javnosti nakon „izuma“ koji je postavio na svom muzičkom instrumentu. On je na harmoniku namontirao čitač kreditnih kartica.

Ako je na zabavi gde ljudi žele pesmu, a nemaju gotovinu – čovek ima rešenje.

Osim što je postao hit u BiH i regionu, o ovom Banjalučaninu pišu i svetske agencije.

– Odlučio sam da ih nadmudrim i ponudim im da mogu dati napojnicu muzičarima, ako to zaista žele – rekao je Đakić za agenciju Reuters.

Bosnian wedding musician Zeljko Djakic has installed a bank card reader on the side of his accordion so that people can tip him if they want to https://t.co/a0FBvmtg4W pic.twitter.com/rF4AxqfPOT

