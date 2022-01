Hit na internetu: Japanac pokazao paket koji dobiju ljudi koji se tamo zaraze covidom

Jedan korisnik Redita iz Japana pokazao je kako izgleda karantin u toj zemlji.

„Japanska vlada šalje besplatan paket ljudima koji su u karantinu kod kuće! Prikazane namirnice su za jednu osobu (mene) u Tokiju“, stoji uz fotografiju na kojoj se vidi sadržaj paketa.

„Pokazalo se da sam pozitivan na covid. Svako jutro me nazovu i pitaju kako se osećam tog dana u pogledu temperature, simptoma i nivoa kiseonika. Pitali su me i želim li da odsednem u hotelu, što sam odbio jer živim sam. Tada su me pitali želim li da mi hranu pošalju kući, na šta sam pristao (bilo je besplatno). Međutim, ovakav paket nisam očekivao. Nisam siguran jesu li iste stvari dobili svi koji su trenutno pozitivni na covid u Tokiju“, napisao je korisnik i dodao da u izolaciji mora da provede 10 dana.

Ljudi iz drugih zemalja podelili svoja iskustva

Ova objava privukla je mnogo pažnje ljudi ih celog sveta koji su podelili svoja iskustva.

„Ovo je slično kao i situacija na Novom Zelandu, iako tamo dobiješ manje hrane, ali više medicinskih potrepština, poput merača kiseonika. Ljudima tamo daju i opciju da karantenu provedu u državnoj ustanovi. I svi svakodnevno telefonski prijavljuju svoje stanje. Međutim, kad je moja porodica u SAD-u bila pozitivna, nisu dobili ništa. Čak ni informacije šta da rade. Morao sam da im kažem da nabave merač kiseonika“, napisao je drugi korisnik Redita.

„Ja sam u Bugarskoj, ovde niko ne daje nikakve pakete. Moja doktorka je ipak jako dobra, prvo sam bio negativan, ali sam imao simptome i bilo mi je sve gore pa mi je rekla da dođem na pregled, prepisala mi je lekove, rekla da se izolujem i da uzmem merač kiseonika i da je odmah nazovem ako padnem ispod određenog nivoa. Iskreno, moja doktorka mi se čini kao izuzetak u ovoj zemlji“, podelio je svoje iskustvo jedan korisnik iz Bugarske.

„U Velikoj Britaniji te samo pitaju: ‘Zašto, dođavola, ne dolaziš na posao?!'“ našalio se jedan Britanac.

