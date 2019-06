Hit na internetu: Pogledajte kako su ruski policajci probudili kriminalca (video)

Ruska policija postala je hit na internetu nakon što je objavljen video jedne od njihovih intervencija.

Reč je, naime, o upadu u kuću jednoga muškarca kog je trebalo da uhapse. Policija je u kuću ušla u šest sati ujutro dok je osumnjičeni spavao u spavaćoj sobi.

Međutim, to ga nije probudilo pa su ga policajci na vrlo pristojan način zamolili da se ustane. Jedan policajac, naoružan do zuba, muškarca prvo tapše po nozi, a kada je on otvorio oči, normalnim tonom mu je rekao: ‘Policija, ustaj’.

Muškarac ih je zbunjeno pogledao, a onda je do njega došao drugi policajac u civilu, pretpostavlja se inspektor, koji mu je pokazao značku i pomogao mu da se ustane iz kreveta.