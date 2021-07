Hit na mrežama: Najmanja krava na svetu (video, foto)

Uprkos pandemiji, više od 15.000 ljudi posetilo je farmu u Bangladešu na kojoj živi kravica po imenu Rani. Njen vlasnik tvrdi da je ovo najmanja krava na svetu. Životinja je postala senzacija na mrežama i u medijima.

Rani je rođena na farmi nekoliko kilometara od Dake, glavnog grada države. Rani je visoka samo 20 centimetara i teška 28 kilograma, dok odrasle krave obično teže više od 700 kilograma.

Rani je verovatno mala jer je rođena iz endogamije, odnosno iz parenja genetski bliskih životinja.

Meet the World‘s smallest and the most adorable Cow measuring 51 centimetres about 20 inch.

Rani is so cute 😍 pic.twitter.com/FMR1pXEOYb

— Vikas Chopra🇮🇳 (@Pronamotweets) July 13, 2021