Hit: Poslao joj sliku polnog organa, njen odgovor dobio skoro 800.000 lajkova (foto)

Jedna žena iz Engleska postala je „hit“ na internetu kada je njen odgovor muškarcu koji joj je poslao neželjenu fotografiju polnog organa dobio skoro 720.000 lajkova na društvenim mrežama, prenose mediji.

Aleksandra Kuri je dobila fotografiju koju nikako nije tražila, pa je odlučila da se grubo našali sa pošiljaocem, ali i da ga uplaši.

absolutely thrilled with this he’s shite himself pic.twitter.com/Qh1fu6OdfL

— three steaks pam (@alexandrakuri) September 6, 2020