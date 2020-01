Hit snimak svrake koja oponaša zvuk sirene – strašna opomena (video)

Simpatičan video snimak svrake koja stoji na ogradi i imitira zvuk sirene objavljen je na društvenim mrežama. Ispostavilo se da razlog zbog ona to čini nije nimalo lep, već da je priča koja se krije iza svrakinog imitiranja vrlo potresna, prenosi Blic.

Gregori Endrjuz snimio je svraku u Njukaslu, u saveznoj državi Novi Južni Vels. Svoje oduševljenje podelio je sa prijateljima na svom Fejsbuk profilu.

„Ovo je jedna od najsjajnijih stvari ikada. Danas sam upoznao australijsku svraku koja je naučila da oponaša zvuke vatrogasnih sirena i vozila hitne pomoći“, napisao je on, piše „Indipendent“.

Snimak je postao viralan. Ali pravi hladni tuš su bile reči vatrogasaca iz Seoske vatrogasno-spasilačke brigade „Kopakabana“.

– Toliko vatrogasnih i vozila hitne pomoći je prošlo kroz Novi Južni Vels ovih dana da je jadna ptica verovatno zato počela da imitira sirene tih vozila – rekli su.

Aleksander Verbik iz Instituta za planetarnu sigurnost u Stokholmu, rekao je da ovaj video ilustruje stanje naše planete.

🔥

My first tweet in the third decade of the third millennium illustrates best the sad state of our planet.

An Australian magpie has been hearing so many fire trucks that he has started to copy the sirens.

Yes, our house is on fire! 😢 #Bushfires pic.twitter.com/LPlPori3s5

— Planetary Security🌍 (@Planetary_Sec) January 2, 2020