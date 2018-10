Hoking poslao poruku: Bog ne postoji, a ni život posle smrti

Stiven Hoking pre smrti snimio je poruku za svet koja je puštena na promociji njegove nove knjige „Kratki odgovori na velika pitanja“.

Hoking je u poruci rekao da su obrazovanje i nauka ‘u većoj opasnosti nego ikad pre’ i da se ne poštuju stručnjaci.

In posthumous message, Stephen Hawking warns that science and education are under threat around the world.

U svojoj poruci je naveo da su izbor Donalda Trampa za američkog predsednika i Bregzit delovi „globalnog revolta protiv stručnjaka, što uključuje i naučnike“.

Poznati fizičar poručio je da nauka tek mora da reši velike probleme sveta, koji uključuju klimatske promene, prenaseljenost, izumiranje vrsta, uništavanje šuma i zagađenje okeana.

– Šta čeka one koji su sada mladi? Sa sigurnošću mogu reći da će njihova budućnost zavisiti od nauke i tehnologije više nego bilo koje ranije generacije.

Potom je u svojoj poruci zamolio mlade da „pogledaju gore u zvezde, a ne dole u svoja stopala“ i da se zapitaju zbog čega postoji svemir.

Sorry everyone but there's no God or afterlife, according to Stephen Hawking

U delovima iz njegove zadnje knjige eseja „Kratki odgovori na velika pitanja“, Hoking je dao odgovor na 10 važnih pitanja:

1. Postoji li Bog?

Ne. Niko ne upravlja našim svemirom.

2. Kako je sve počelo?

Velikim praskom.

3. Šta je u crnoj rupi?

Padanje u crnu rupu definitivno je loša vest. Ako bi to bila zvezdana crna rupa, postaćete špageti pre nego što dođete do horizonta.

4. Možemo li predvideti budućnost?

I ne i da. Zapravo, zakoni nam omogućavaju da predvidimo budućnost, ali u praksi je to previše teško.

5. Je li putovanje kroz vreme moguće?

Prema našem sadašnjem saznanju putovanje u prošlost ne može se isključiti.

6. Hoćemo li preživeti na Zemlji?

Sadašnji svetski poredak ima budućnost, ali će biti dosta drugačiji.

7. Postoji li inteligentni život u svemiru?

Postoje oblici inteligentnog života gore. Moramo biti oprezni u odgovoru dok se još ne razvijemo.

8. Treba li da kolonizujemo svemir?

Očekujem da ćemo u idućih sto godina moći da putujemo bilo gde u Sunčevom sistemu.

9. Hoće li nas nadmudriti veštačka inteligencija?

Veštačka inteligencija će biti jako dobra u postizanju ciljeva, ali ako ti ciljevi nisu usklađeni s našima, imamo problem.

10. Kako da oblikujemo budućnost?

Zapamtite da gledate gore u zvezde, a ne dole u svoja stopala