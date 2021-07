Hrana koja ubija: Ove namirnice možete pojesti samo jednom, ako ne pazite

Jedan od najuzbudljivijih i najbogatijih aspekata putovanja svakako je isprobavanje drugačijih kuhinja i domaćih, izvornih specijaliteta. Ipak, nekih namirnica morate se čuvati, naročito ako ih pre niste jeli i ne znate da ih pripremate – neke od najopasnijih i najotrovnijih namirnica, baš zbog rizika kod konzumacije, važe za najbolje svetske specijalitete.

Ovo se voće najviše konzumira na Jamajci, a opasnost leži u otrovnim semenkama. Sigurno ga je jesti tek kad je potpuno zrelo i bez semenki, čije otrovne materije brzo izazovu povraćanje i druge želudačane smetnje.

Ovaj slatki napitak pravi se od anisa, drvenaste gliste i komorača. Drvena glista sadrži hemikaliju koja ima psihoaktivna svojstva i može izazvati halucinacije.

Iako sve školjke krvare, većina ima bistru krv koja izgleda poput guste vode. Krvave školjke u svom sastavu imaju hemoglobin, zbog kojeg im je krv crvena poput naše. I baš poput naše krvi i njihova može prenositi razne bolesti poput tifusa, hepatitisa ili dizenterije. Do bolesti dolazi jer žive u okruženju s niskim kiseonikom u kojem uspeva mnogo bakterija i virusa.

Ove školjke su vrhunski delikates u Kini, tačnije u Šangaju, ali zbog širenja zaraznih bolesti zabranjene su od 1988. godine, ali zahvaljujući ilegalnom tržištu i dalje se može pronaći.

