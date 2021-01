Igra stara 1.500 godina doživela novu mladost i preuzela internet (video)

Godina za nama donela nam je neverovatan rast u popularnosti sporta za koji mnogi tvrde da nije sport – šaha. Popularnost šaha je tokom 2020. godine toliko porasla da se igra pet puta više putem onlajn aplikacija nego ranije.

Šah je potpuno iskoristio pandemiju virusa korona i nemogućnost bavljenja sportom uživo i podigao svoju popularnost na neki novi nivo.

Popularni sajt „Čes“ je krajem 2020. godine izbrojao nešto više od devet miliona odigranih partija u jednom danu.

I, dok se kompanije nadmeću u „onlajn eri“ u tome ko će izmisliti nešto što inovativnije, zanimljivije i modernije – igra koja je izmišljena pre oko 1.500 godina (tačan datum nastanka nije poznat) doživela je novu mladost.

Platforma za lajv striming (prenos u realnom vremenu) Tvič je, zajedno sa Jutjubom i sličnim društvenim mrežama, najviše pomogla šahu da dođe do neverovatnih brojki.

Velemajstori, kako se nazivaju najbolji šahisti na planeti, nisu tek nedavno otkrili Tvič i krenuli da strimuju, ali su im se brojke udvostručile ili utrostručile u poređenju sa periodom pre korone.

„Ljudi koji dolaze na moj strim su mi veoma bitni. Njima tih dva, tri sata zezanja, prijateljstva i interakcije stvarno pomaže u tome da prebrode monotoniju karantina“, rekao je Danijel Naroditski, šahovski velemajstor.

Hikaru Nakamura, jedan od najboljih velemajstora na svetu, takođe je i jedan od najpopularnijih strimera šaha na svetu.

On je na Jutjubu nakupio preko pola miliona pretplaćenih članova (popularnih sabskrajbera), na Tviteru je na nešto manje od 250 hiljada, dok je na Tviču na oko 750 hiljada pratilaca.

On je nedavno dobio i posao od organizacije TSM, koja je godinama jedna od vodećih u svetu elektronskog sporta (popularnog esporta), od kojih će zarađivati veliku sumu novca u zamenu za marketinške potrebe.

A chess prodigy at 15 years old, now a 5-time U.S. champion and highest-rated blitz player in the world. Welcome to TSM, @GMHikaru 🤝

📺: https://t.co/6iVNHawicZ pic.twitter.com/fpDzuc6Fqw — TSM (@TSM) August 27, 2020

„Nekoga kao što je Hikaru ne morate da pitate nužno nešto o šahu (dok strimuje), već možete da ga pitate bilo šta – i on će vam odgovoriti“, naveo je Nik Barton, direktor za razvoj sajta „Čes“.

Gledaoci na Tvič često dolaze kako bi se opustili tokom napornog dana, a šahisti uglavnom odaju utisak mirnoće tokom svojih partija.

Najpopularnija žena koja strimuje šah je definitivno Aleksandra Botez, koja je tokom pomenutog perioda došla do velike popularnosti, te na Tviteru ima oko 240 hiljada pratilaca, na Jutjubu nešto više od 200 hiljada, dok je na Tviču na oko pola miliona.

I onda, za razliku od mnogih koleginica sa Tviča, ne mora da koristi svoje druge adute kako bi privukla pažnju – već samo mora da igra šah.

Devojke, a pre svega devojčice, manjina su ne samo u šahu, već i u onlajn svetu i Botez služi kao neko ko i značajno diže rejting i jednoj i drugoj kategoriji.

„Devojčice igraju šah u osnovnoj školi, pa odjednom prestanu u srednjoj. To je zato što ih niko ne ohrabruje i ‘gura’. Ako to možemo nekako da promenimo na ovaj način, ako možemo da im dokažemo da mogu da budu među najboljima tako što će videti da druge devojke igraju baš dobro, to bi bila velika, pozitivna promena“, rekla je Botez.

Platforme „Čes“ i Tvič su nedavno organizovali dobrotvorni strim kako bi pomogli Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) u borbi protiv virusa korona.

Na strimu je konstantno bilo oko 5.000 gledalaca, a na kraju je skupljeno 2.000 dolara samo u donacijama gledalaca. Suma koja za šah predstavlja veliki iznos, ali za strimovanje i Tvič generalno – potpuno zanemarljivu cifru.

Srbija je kroz istoriju imala neke kvalitetne šahiste, ali nikada nije imala uslove da ih razvije.

Novac je predstavljao glavni problem i, koliko god oni to želeli, mladi talenti su morali da grade karijere daleko od crno-belih figura kako bi se obezbedili za život i normalno funkcionisanje.

Me playing chess at ages 8, 16, 18, and 23 ♟ pic.twitter.com/dMQNirlYE1 — Alexandra Botez (@alexandravbotez) December 27, 2020

Era interneta u kojoj živimo ima sposobnost da od najnebitnije stvari napravi nešto o čemu će pričati ceo svet. Šah je daleko od nebitne stvari, ali mu je popularnost bila u konstantnom padu.

Sada, čak i u Srbiji, ako ponekada dođete u kafić, možete videti dvoje ljudi kako na telefonu igraju šah. Ili gledaju nekog kako igra šah.

Ko bi rekao da će od pandemije virusa korona žestoko profitirati – šah.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.