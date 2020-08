Ilon Mask predstavio svinju sa čipom u mozgu (video)

Kompanija za razvoj nauke Neuralink, čiji je osnivač milijarder Ilon Mask, predstavila je svinju po imenu Gertruda koja već dva meseca u mozgu ima računarski čip veličine kovanice, što bi, kako se tvrdi, moglo da predstavlja prvi korak ka izlečenju bolesti kod ljudi s istim tipom implantata.

Neuralink ima za cilj da ugradi bežični minterfejs mozak-računar koji uključuje hiljade elektroda u najsloženiji ljudski organ, kako bi pomogao u lečenju neuroloških stanja poput Alchajmerove bolesti, demencije i povrede kičmene moždine i na kraju spoji čovečanstvo sa veštačkom inteligencijom, prenosi AP.

This pig had a Neuralink implant and then hey removed it to demonstrate upgradeability. pic.twitter.com/GPNkhev5vr

„Uređaj koji može da se implantira zapravo može da rešiti ove probleme“, rekao je Mask u petak, spominjući tegobe poput gubitka pamćenja, gubitka sluha, depresije i nesanice.

Musk je rekao da je kompanija predvidela kretanje svinja sa „velikom preciznošću“ koristeći podatke iz implanta prečnika oko 23 milimetra.

Prva klinička ispitivanja Neuralinka na malom broju ljudskih pacijenata bila bi usmerena na lečenje paralize ili paraplegije, rekao je glavni hirurg kompanije Metju Mekdugal.

Mask je naveo da je kompanija imala tri svinje sa po dva implantata, a takođe je otkrio i svinju koja je prethodno imala implantat. One su „zdrave, srećne i ne razlikuju se od normalne svinje“, rekao je Mask.

Musk says "In the future, you will you be able to save and replay memories" but admits that's this is starting to sound like a Black Mirror episode. #Neuralink pic.twitter.com/lD4aLecmOv

— Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) August 28, 2020