Iluzija koja se poigrava sa umom: Posle 20 sekundi, videćete potpuno drugačiji prizor!

Na Tviter nalogu „BBC archive“ objavljena je optička iluzija iz 1985. godine iza koje se krije teorija o tri receptora.

Iluzija je prvi put objavljena na društvenim mrežama. U pitanju je optička iluzija koja prikazuje zastavu Velike Britanije u žuto-zelenoj boji, dok se u centru slike nalazi crna tačka.

Nakon 20 sekundi posmatranja te slike, većini ljudi se čini kao da se na beloj pozadini vidi britanska zastava u tradicionalnim bojama – crvenoj, plavoj i beloj boji.

Ever wondered what colour-blind people can actually see? #OnThisDay in 1985, Horizon had the answer via the London Underground map, while viewers stared at a dot to make the Union flag appear in red, white and blue on a blank screen. pic.twitter.com/b1cyJscgzT

— BBC Archive (@BBCArchive) January 7, 2021