Incident u avionu: Spustila naslon sedišta, reakcija putnika iza urnebesna (video)

Incident je počeo tako što je Wendi Williams prvo spustila naslon sedišta prema putniku iza sebe, a on je zamolio da se uspravi, jer je upravo ručao. Ona se uspravila, a kada je putnik završio s obrokom, ona ga je opet spustila.

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times – HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu — wendi (@steelersfanOG) February 9, 2020

– U tom trenutku je počeo da gura naslon od sebe i neprestano lupa šakom. Počela sam ga snimati i pozvala sam stjuardesu – napisala je na Twitteru.

Putnik je sve žešće počeo udarati u naslon, a Williams je napisala da ga je devet puta udario vrlo snažno.

When the FA came. She rolled her eyes at me and said, “What?” She then told him it was tight back there and gave him rum! She told me I had to delete the video! It’s against the law to video on a plane. I asked her name & She gave me a Passenger Disturbance Notice! https://t.co/zRwy5JYr9s — wendi (@steelersfanOG) February 8, 2020

– Evo velikog seronje! Bio je ljut jer sam spustila sedište i udario je oko 9 puta – jako, a tad sam počela snimati pa se počeo ponašati ovako – napisala je u opisu videa.

I fly a bunch. I can count on 1 hand the people that have reclined the seat. You are the 1% minority. But we now live in a society that the 1% feels that they have the loudest voice. Get over it. — Jason (@jasomcg) February 13, 2020

Ali stjuardesa nije imala ‘sluha’ za njenu pritužbu i stala je na stranu putnika koji je sedeo iza nje, i rekla da je njemu iza tesno.

Njen video je izazvao podeljene reakcije na društvenim mrežama. Jedni su kritikovali putnika što se tako ponašao, a drugi nju i okrivili je da je previše nagnula naslon i da se to naprosto ne radi.