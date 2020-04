Italijanke zapalile društvene mreže: Teniski okršaj kakav se ne pamti! (video)

Dve stanovnice italijanske regije Ligurije pronašle su originalan način da ostanu u formi u uslovima samoizolacije – odlučile su da igraju tenis na krovovima zgrada.

Video-snimak koji traje 20 sekundi postao je vrlo popularan na internetu. Na društvenim mrežama ovaj spektakularan način igranja tenisa trenutno ima više od pet miliona pregleda, a u subotu je snimak objavio „ATP“ na Tviteru.

Just incredible to see 💖

📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020