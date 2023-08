Izaberite anđela koji vam se najviše sviđa i saznajte koju poruku vam šalje: Test otkriva vaš pogled na život

Ovaj test sa anđelima je izuzetno vredan jer donosi sjajne savete i poruku

Neophodno je izabrati anđela sa slike i pročitati mudru priču upućenu vama. U ovim rečima možete pronaći važne poruke, smernice za život, trenutne odluke i budućnost.

Verujte svojoj podsvesti – izaberite anđela koji najviše privlači vašu pažnju, a zatim pročitajte moćnu poruku.

Ako ste izabrali prvog anđela (ružičasta odeća, truba), ovo je poruka za vas:

Čovek je šapnuo:

„Gospode, govori mi.“

I pevale su trave livade.

Ali čovek nije čuo.

Tada je čovek povikao:

„Gospode, daj da te vidim.“

I zvezde su sjajno zasijale.

Ali čovek to nije video.

Opet je povikao:

„Bože, pokaži mi viziju.“

I novi život se rodio u proleće.

Ali čovek to nije primetio.

On je u očaju povikao:

„Dodirni me, Gospode, i javi mi da si ovde“.

Bog je dotakao čoveka.

Ali čovek je skinuo leptira sa ramena i otišao.

Ako ste izabrali drugog anđela (zelena odeća, bubanj), ovo je poruka za vas:

Koja je razlika između

„Sviđa mi se“ i „Volim“?

Kad voliš cvet, ubereš ga.

Ali ako voliš cvet, zalivaš ga svakodnevno.

Ako ste izabrali trećeg anđela (plava odeća, violina) ovo je poruka za vas:

Jednog dana jedan mudar čovek je razgovarao sa grupom ljudi o Bogu i životnim iskušenjima.

„Na kraju će sve biti u redu.

„A ako ne bude dobro“, upitao ga je neko.

„A ako i dalje nije dobro, onda samo još niste stigli do kraja“, osmehnu se mudrac.

(Sensa.hr)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.