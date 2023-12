Izaberite leptira koji vam se najviše dopada na slici i saznajte kako da dobijete od života sve što želite

Ovaj jednostavan test podsvesti može nam pomoći da saznamo po nešto novo o nama.

Nemojte previše da razmišljate. Prvi leptir koji vam je privukao pažnju je onaj pravi.

On otkriva vaše talente, snage i sposobnosti, kao i način na koji bi trebalo da upotrebite vaše kvalitete kako biste dobili više više od života.

Leptir broj 1

Vi ste veoma talentovana osoba koja ne koristi ni 10 odsto onoga čime raspolaže. Ušuškali ste se u kolotečini svakodnevice i robujete svojim navikama i strahovima.

Imate manjak samopouzdanja koji vam ne dozvoljava da napredujete. Vaša izrazita socijalna inteligencija je potpuno zakopana, a talenti gurnuti u zapećak.

Talenti i znanje su blagoslovi samo ako su od koristi i vama i drugim ljudima. To je ono što vi možete da ponudite svetu i da podelite sa ostatkom čovečanstva.

Vreme je da se suočite sa svojim strahovima i otvorite svoj um i srce.

Posedujete sve potrebne sposobnosti, mogli biste da se vinete u nebeske visine, ali su vam krila vezana vašim strahovima.

Potrebno je da ih pobedite i poletite u nove pobede.

Leptir broj 2

Vi ste u načelu zadovoljni svojim životom i dobro vam je u vašoj koži. Ali vaše srce žudi za nečim višim, a za to je potreban trud i iskorak koji bi trebalo da napravite.

Problem je u manjku vaše volje i snage da sprovedete u delo odluke koje ste doneli. Putevi su vam otvoreni. Vaši talenti su sazreli, vreme je za delovanje.

I nemojte očekivati da sve uradite bez greške, jer su one sastavni deo života. Učite iz njih.

Leptir broj 3

Pred vama je zadatak koji ste većim delom završili, a to je da pronađete i živite svoju suštinu. Čak i ako ste svesni svojih kvaliteta i talenata ovo je još samo korak ka otkrivanju vaših pravih sposobnosti.

Usudite se da probate sve što vas zanima, učite nešto novo, steknete neka iskustva koja do sada niste imali. Istražujte ljude i svet oko sebe, jer će vam sve to pomoći da još brže i lakše stignete do biti.

Već ste mnogo uložili u samorazvoj, sada razmislite da to iskoristite da biste postigli što bolje rezultate.

Pravi je trenutak da izrazite sve svoje sposobnosti i za njih budete adekvatno nagrađeni.

Leptir broj 4

Kod vas je došlo vreme u kome možete potpuno da se opustite i uživate u najlepšoj strani života, a to je ljubav.

Delite radost i toplinu na sve strane i vrlo brzo ćete i sami uživati u ovim divotama. Malo je vremena u našem životu kada nam je dopušteno da živimo svoju bit.

Uživajte u trenutku i onome što on donosi. Kod vas će se sve kockice spojiti u savršen mozaik samo ako sebi date vremena i mogućnosti za tako nešto.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.