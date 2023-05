Hajde da vas vidimo: Možete li za 10 sekundi da izbrojte koliko ima nogu na ovoj iluziji?

Optičke iluzije su jedna od najfascinantnijih aktivnosti koje zadivljuju ljudski um. To su vizuelni trikovi koji mogu da zavaraju naše oči, čineći nas da vidimo stvari koje zapravo nisu ili čineći da stvari percipiramo drugačije nego što jesu. Mogu se naći u prirodi, kreirati od okoline oko nas ili ih mogu veštački konstruisati umetnici i dizajneri. Shvatali mi to ili ne, svakodnevno se susrećemo sa optičkim iluzijama i one nikada ne prestaju da nas zadivljuju svojom sposobnošću da izazovu naše percepcije stvarnosti.

Najnoviju iluziju koja je očarala ljude na internetu stvorio je pokojni japanski umetnik Šigeo Fukuda 1975. To je pravo remek-delo koje i danas intrigira ljude. Na prvi pogled izgleda kao jednostavan niz nogu, ali nakon detaljnijeg pregleda postaje jasno da ima mnogo više nego što se na prvi pogled čini.

Optical Illusions, Instagram stranica, podelila je ovu zapanjujuću slagalicu i izazvala svoje pratioce pitanjem: „Koliko nogu možete da izbrojite na ovoj fotografiji?“

Dok se češete po glavi brojeći noge na gornjoj slici, evo jedne zanimljive činjenice o načinu na koji osoba vidi ovu optičku iluziju reda nogu, koja može otkriti zanimljive uvide u njihov stil komunikacije, prema Your Tango.

Oni koji prvi vide mušku nogu su verovatno direktni sagovornici, dok oni koji prvo vide ženinu nogu imaju tendenciju da razmisle pre nego što govore i mogu se boriti da pronađu prave reči da izraze svoja osećanja, prema izveštaju.

Međutim, ako ste neko ko je video oba para nogu istovremeno u iluziji, onda ste obično direktni sagovornik koji ima naviku da iznosi svoje mišljenje bez mnogo planiranja.

U međuvremenu, ostaje pravo pitanje, koliko nogu možete uočiti u optičkoj iluziji?

Da li ste uspeli da pronađete ukupan broj nogu ili ste još uvek zbunjeni?

Ne plašite se, jer smo tu da vas vodimo kroz rešenje. Ako bliže pogledate iluziju, otkrićete da u stvari postoji 11 muških i 11 ženskih nogu, što ukupno daje 22 noge.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.