Izgleda da smo i sok sa slamkom ceo život pogrešno pili, ovo je pravi i praktičniji način

Kao deca smo stalno pili sok sa slamčicom, ali ispada da smo to radili celo vreme pogrešno. Zbog toga nikako nismo ni uspevali popiti sok koji je ostao na dnu tetrapaka. Slamčice imaju savitljivi vrh upravo iz razloga da možemo popiti sav sok iz tetrapaka.

Na društvenim mrežama osvanula je i fotografija kako se pravilno koristi slamčica.

My whole life has been a lie pic.twitter.com/FjNzvmuGtM

— Today Years Old (@todayyearsoldig) August 18, 2023