Izgleda kao pop zvezda: Jarac sa trendi frizurom i bradom hit na internetu (foto)

Jarac Ramos postao je prava internet senzacija u Maleziji nakon što je njegov gazda na društvene mreže objavio fotografije „svog ljubimca“ s hipsterskom bradom.

Meet Ramos the handsome goat that looks like a Korean pop star pic.twitter.com/43Py5fgTVQ

— ENIGMA 🤔 (@Isa_fargo) July 16, 2019