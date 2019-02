Vaš mesečni sudbinski broj otkriva šta vam februar donosi

Februar mesec je izuzetno zanimljiv sa numerološke strane, a svakome od nas u zavisnosti od našeg ličnog mesečnog broja donosi nešto nesvakidašnje

Numerologija nam otkriva kakav je mesec februar koji je pred nama i šta možemo da očekujemo od njega, na osnovu našeg ličnog mesečnog broja čije računanje nam objašnjava numerolog Gordana Nikolić.

2019. godina je u broju 3 (2 + 1 + 9 = 12; 1 + 2 = 3), a udruživanjem sa vašim individualnim bioritamskim brojem, dobićete lični godišnji broj i saznati šta vas očekuje u godini koja sledi.

Bioritamski broj se izračunava sabiranjem svih cifara datuma i meseca vašeg rođenja i svođenjem zbira na jednu cifru. Na primer, ako ste rođeni 11.01. onda se Vaš broj izračunava na sledeći način: 1+1+1 = 3. Bioritamski broj osobe koja je rođena 11.01. je broj 3.

Sada idemo na izračunavanje LIČNOG MESEČNOG BROJA. Lični mesečni broj dobijamo kada naš lični godišnji broj udružimo sa brojem meseca. Na primer: ako vam je godišnji broj 4,a želite da izračunate za mesec februar uradićete to na sledeći način 4+2=6.

Bioritamska 1 je u godini broja 4, 2 je u 5, 3 je u 6, 4 je u 7, 5 je 8, 6 je u 9, 7 je u 1, 8 je u 2, 9 je u 3

Lični mesečni broj za mesec februar

Bioritamska 1 je u godini broja 4 za mesec februar je u broju licnog meseca 6

Ovog meseca vas u kući očekuje harmonija. Moraćete da nađete ravnotežu između poslovnih obaveza i potrebe da se posvetite porodici. Od vas će se očekivati da pomognete onima koji nisu tako snažni kao vi. Pravo je vreme za romantične veze, mnogo lepih trenutaka i ljubavi. Veliko uživanje u ovom periodu pružiće vam muzika, bavljenje umetnošću ili uređenje kuće.

Posle dužeg vremena poželećete da provedete vreme u prirodi. Ako ne uspete da prilagodite svoj stil života harmoničnim vibracijama možete se naći pred teškoćama. Da biste izbegli nesporazume sa ljudima koji traže od vas pomoć morate biti svesni razlike između pomaganja i mešanja u tuđe stvari. Vaša materijalna situacija je pod uticajem dobrih viracija, što znači da se poslovi razvijaju i da će vase ideje nailaziti na odobravanje.

Bioritamska 2 je u godini broja 5 za mesec februar je u broju ličnog meseca 7

Ovaj mesec koji od vas traži srpljivost i smirenost, jer ćete biti prinuđeni da provedete mnogo vremena u čekanju. To vreme iskoristite za postizanje unutrašnjeg mira. Sav vaš trud da poboljšate svoje materijalno stanje neće uroditi plodom.

Tajanstveno ponašanje i nesrpljenje mogu izazvati nesuglasice sa voljenom osobom, zato se potrudite da jasno izrazite svoje potrebe i želje da bi vas mogli razumeti. Odličan trenutak za analizu duševnog stanja, za mentalne vežbe, kao i za proučavanje različitih duhovnih veština. Što se više budete trudili da shvatite sebe to će vam ovomesečne vibracije ići na naruku.

Bioritamska 3 je u godini broja 6 za mesec februar je u broju ličnog meseca 8

Vreme je da shvatite sopstvene potencijale i da prestanete da donosite odluke sa strahom. Što se tiče karijere predstoji vam uspeh. Ukoliko se dobro organizujete i imate tačno određeni cilj i prihvatite odgovornost predstoji vam uspeh.

Ne zloupotrebljavajte svoje sposobnosti i ne ograničavajte svoje vizije, jer može doći do nesporazuma kada su u pitanju osobe do kojih vam je stalo. Za one koji su imali probleme sa partnerom sada je pravo vreme da se reše. Ovoga meseca morate imati vere u svoje odluke, jer sile univerzuma vas podržavaju.

Bioritamska 4 je u godini broja 7 za mesec februar je u broju ličnog meseca 9

Sve dok vaš pogled ima širinu i spremnost da pruži bezuslovnu ljubav svima sa kojima sarađujete ovaj mesec obećava da bude izuzetan. Pravi je trenutak za vaš umetnički izraz ili neki vid duhovnog ispoljavanja, ne zaboravite i na želje drugih.

Ako se samo usresredite na sebe, a zaboravite na prijatelje, sile univerzuma će vam okrenuti leđa i onda će nastati problemi koje ne možete rešiti lako. Vodič ovog meseca je vaše unutrašnje ja, tako da svi odnosi mogu biti puni emocija. Ništa ne treba da započnete novo, već ako imate započete poslove. Privodite ih kraju. Mesec nije za početke, jer će biti kratkog daha.

Bioritamska 5 je u godini broja 8 za mesec februar je u broju ličnog meseca 1

Vreme je da počnete da sprovodite ono što ste isplanirali. Ovaj mesec je dušu dao za svaki početak. Potražite nešto novo i pustite vašu kreativnost da dođe do izražaja. Napravite promene koje ste planirali, univerzum će vas podrzati.

Idealno vreme za sklapanje novih veza i prijateljstava, a i rešavanje nesuglasica sa starim partnerima.Vreme za zaboravljanje i opraštanje i da se ne osvrćete na stare greške. Ne držite se prošlosti, jer vas to sprečava da krenete napred. Finasije i karijera su pod dobrim vibracijama, zato plasirajte svoje ideje. Ne budite lenji, ne obeshrabrujtujte se, ako na pravi način iskoristite energiju koja je ovog meseca u vama.

Povedite računa da ne preterate i ne opteretite se sa prevelikim zahtevima, jer time možete upropastite mesec koji ima šanse.

(Telegraf.rs/Gordana Nikolić)