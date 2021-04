Izvodili radove pa pronašli ćup sa blagom, prste umešala država (video)

U jednom selu na jugu zemlje, Pembartiju, vlasnik zemljišta Metu Narsima pronašao je ćup sa zlatnim predmetima, međutim, radovanje je bilo kratkog veka jer će sve pripasti državi, prenose mediji.

Radnici i meštani su se okupili oko blaga, a veruje se da su ukrasi darovi boginji u hramu koji je u prošlosti postojao na tom mestu. Okupljeni su da drže molitve, pale štapiće od tamjana i donose cveće.

U pronađenom bakarnom loncu bilo je oko 189,8 grama zlata, 1,72 kilograma srebrnih ukrasa, rubin težak 6,5 grama, zajedno sa ostalim antikvitetima. Do sada je u pronađeno dvadesetak zlatnih minđuša, 51 zlatna perla i 11 zlatnih lančića i drugi vredni predmeti.

Gold and silver treasure found during real estate venture work near highway at Pembarthy in Jangoan district of Telangana #Telangana #gold #TREASURE pic.twitter.com/xGt8cvH1qR

