Jednostavan matematički zadatak izludeo internet: Znate li vi rešenje?

Naizgled jednostavan matematički zadatak posvađao je ljude na internetu oko rešenja i čak ušao u trending kategoriju na Tviteru nakon što ga je postavila jedna korisnica.

how smart are my oomfs pic.twitter.com/YVxtzhNx4c

— dev ᴺᴹ ᴬᴳ (@iambuterastann) November 13, 2020