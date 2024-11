Jednu reč u Turskoj nikako ne izgovarajte: Ima sasvim drugačije značenje, šokiraće vas

„Za reč ‘sok’ neću ni da pričam šta znači, najbolje da vi ne kažete to u Turskoj“

Otkrivajući sličnosti i razlike između Srba i Turaka, srpski zet Junus Emre Doga, koji se zbog ljubavi prema Srpkinji preselio u našu zemlju otkrio je koje su ga to značenja reči šokirala kod Srba kao i koju reč nikako ne bi valjalo upotrebiti u Turskoj.

Imamo reč, mislim da to svi znate, ‘baba’. Kod nas to znači otac. Šiš čevap, a kod nas ‘šiškebab’, ali to su potpuno različite hrane. Sledeća reč je ‘hodža’. ‘Hodža’ kod nas znači kao i ovde, osoba koja je u džamiji, ali u isto vreme možeš reći ‘hoda’ za profesora. ‘Tezgah’ kod nas, a kod vas ‘tezga’, jeste isto značenje ali kod nas u isto vreme znači i radna ploča.

Videonun Türkçe meali😂: Sırpça ve Türkçe'de çok fazla ortak kelimelerimizin olduğu aşikar fakat bazı kelimeler aynı gibi gözükse de farklı anlamları olabiliyor. Kayak-Sırpça'da küçük sandal. Orman-Sırpça'da gardrop/dolap. Baba-Sırpça'da nine. Yok-Sırpça'da hayır. Zeytin-Sırpça'da ayçiçek yağı.(sanırım bu en ilginç olanı) Şiş kebap-Tamamen farklı bir kebap türü😂 Tezgah-Bizde aynı zamanda mutfak tezgahı olarak kullanılabilirken Sırpça'da manav/tezgahı gibi bir anlamı var. Deli kelimesiyle çok benzer Delija kelimesi ise bizdeki Delikanlı kelimesiyle benzer anlama sahip.

“Prva reč je ‘kajak’. Kada sam prvi put čuo šta to znači ovde, baš sam se iznenadio. Kod nas to znači skijanje. Tu je i ‘orman’. Kada mi je Milana rekla da kupimo ‘orman’, pomislio sam: ‘Molim?’ Zato što kod nas ‘orman’ znači šuma…

Jednu reč u Turskoj nikako ne pominjite

Reč ‘deli’ kod vas je ‘delija’, a kod nas to znači ‘lud’. I ovo je veliki znak pitanja — mnogo su me pitali šta znači ‘jok’. ‘Jok’ ima i na srpskom i na turskom, ali kod nas znači ‘nema’. Ne znači kao kod vas ‘ne’. Umesto ‘ne’, mi kažemo ‘hajr’… Za reč ‘sok’ neću ni da pričam šta znači, najbolje da vi ne kažete to u Turskoj”, našalio se on na kraju.

“Iz dana u dan shvatam koliko smo slični”

U drugom videu, Junus se pozabavio istim sujeverjem koje postoji kako u Turskoj tako i kod nas, pa još jednom nasmejao TikTok pratioce.

(Lepote Srbije)

