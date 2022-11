Jeziv snimak: Stotine ovaca 12 dana bez prestanka hodale u krug, misterija konačno rešena? (video)

Poslednjih dana društvenim mrežama proširio se neobičan snimak iz Unutrašnje Mongolije u Kini. Na njemu se vidi stado ovaca koje, prema rečima njihovog vlasnika, već 12 dana bez prestanka hoda u krug. Snimak ovaca koje hodaju u pravcu kazaljke na satu unutar svog obora u severnoj Kini nastao je početkom novembra.

Jedan strani naučnik kaže da postoji adekvatno objašnjenje za ovaj bizarni fenomen. Stručnjaci britanske veterinarske kompanije Molecare Farm Vets ističu da se ne zna tačan uzrok takvog ponašanja, ali ne isključuju da je to posledica listerioze, bakterijske bolesti. Ovo stanje izaziva otok na jednoj strani mozga, što dovodi do toga da životinje hodaju u krug ili postaju paralizovane na zahvaćenoj strani.

„Izgleda da su ovce u toru dugo vremena, a to bi moglo da dovede do stereotipnog ponašanja, odnosno do neprestanog kruženja. Ovce postaju frustrirane zbog ograničenog prostora. Onda se druge ovce pridružuju, pošto su one u stadu, i povezuju se ili pridružuju svojim prijateljima“, rekao je Met Bel, profesor na Odseku za poljoprivredu na Univerzitet Hartpuri u Glosteru.

Društvenim ponašanjem ovaca dominira mentalitet stada, koji kontroliše kretanje životinja i štiti pojedince od predatora tako što ih navodi da beže od opasnosti kao grupa, piše u veterinarskom priručniku.

Vlasnik stada Miao rekao je da je ovu čudnu predstavu započelo nekoliko ovaca pre nego što su se pridružile ostale, prenosi britanski Metro. Iako na farmi ima 34 stada, tako se ponašaju samo ona u štali broj 13.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.