Jezivo tačan test ličnosti, retko ko se usudio da ga reši – razotkriva sve o vama!

Rešite ovaj test, otkrićete o sebi nešto što niste znali

Pri rešavanju testa koristite čulo vida i moć zapažanja: morate da zatvorite oči i da do detalja zamislite scenu koju smo vam opisali u pitanju. Pri izradi testa prvo pogledajte pitanja i zamislite ih dobro. Vizualizujte situaciju ponuđenu u pitanju pa tek onda pogledajte ponuđene odgovore i izaberite onaj odgovor koji se najviše slaže onome što ste zamislili.

Zanimljivo je i da vam neko čita pitanja i tek nakon što zamislite situaciju pročita vam ponuđene odgovore kako ne bi ponuđeni odgovori uticali na vaše asocijacije. Potom izaberite odgovor najsličniji onome što ste se zamislili.

Zamislite da ste u šumi:

Pitanje 1: Da li je šuma koju ste zamislili tamna ili svetla? Zaokružite približan odgovor.

a) nalazim se u šumi obasjanoj

dnevnom svetlošću

b) mrak je, napolju je noć

c) sada je sumrak ili nešto

pred svitanje

Pitanje 2: Da li ste videli nekakav put ili stazu u vašoj predstavi?

a) da

b) ne

Dragi čitaoci, sada nastavite da šetate kroz šumu. Dok vam pažnju odvlače zvuci divljine i izvanredna lepota netaknute prirode, sasvim slučajno primećujete pehar.

Pitanje 3: Kakav je ovaj pehar? Kako vam se čini? Da li vam izgleda kao nešto vredno?

a) vidim pehar koji izgleda dragoceno

b) pehar je sasvim običan, teško da ima neku posebnu vrednost

Pitanje 4: Šta radite sa peharom?

a) ostavljate ga da stoji tamo gde je i dosad stajao

b) dižete ga, ali ga odmah potom vraćate tamo odakle ste ga uzeli

c) uzimam ga, nosim ga sa sobom dok mi ne zatreba, a zatim ga ostavljam negde

d) uzimam ga i od tog momenta ga stalno nosim sa sobom

Put kroz veliku šumu čiju ste formu sami stvorili se nastavlja, i vi odjednom izlazite na nekakvu čistinu. ‘Voda’ – uskliknuli ste, pošto ste već prilično žedni.

Pitanje 5: Šta se nalazi pred vama?

a) barica

b) oveća bara

c) potok

d) reka

e) jezero

f) more

Pitanje 6: Da li se voda koju ste videli pomera?

a) da, veoma brzo

b) da, polako

c) ne, relativno je mirna

d) ne, miruje

Pitanje 7: Koliko je duboka ova voda?

a) plitka je

b) otprilike do kolena

c) preko glave

d) toliko je duboka da joj se ne vidi dno

Pitanje 8: Morate preći preko. Kako ćete to uraditi?

a) pregazićete je, prehodati ili preplivati

b) prošetaću oko vode

c) preko mosta

d) koristeći čamac ili brod

Uspeli ste: voda je za vama i nastavljate šetnju po šumi. Iznenada, ugledali ste medveda.

Pitanje 9: O kakvom medvedu je reč?

a) plišani meda

b) pravi pravcati medved

Pitanje 10: Ipak je reč o pravom medvedu. Šta on radi?

a) Nije me ni video.

b) Video me je, ali radi slatke medveđe stvari – kotrlja se, igra, brunda

c) Video me je, ali gleda svoja posla

d) Video me je i izgleda mi nervozno

e) Jaooo!!! Ide prema meni!

Pitanje 11: Morate zaobići medveda. Kako se to dešava u vašoj mašti?

a) opušteno; simpatičan je, mogao/mogla bih da ga odvedem kući

b) ignorešem ga i prolazim ravno pored

c) sklanjam se pre nego što me ugleda

d) penjem se uz drvo ili se skrivam

e) borim se s njim; pobeđujem

f) borim se s njim; ranjen/a sam

g) ništa od navedenog

Nastavljate da hodate. Dolazite na plažu. Zamislite je.

Pitanje 12: Koliko ljudi vidite na plaži?

a) stotine, hiljade

b) 20-100

c) nekoliko

d) na plaži nema nikog

Pitanje 13: Koliko su udaljeni ljudi?

a) dovoljno blizu za razgovor

b) nedovoljno blizu za razgovor

v) veoma daleko ili nema nikoga na plaži

REŠENJE TESTA

ŠUMA I ŠUMSKA STAZA

Predstava šume odražava vaše viđenje sopstvene životne situacije. Ako ste izabrali šumu po danu, znači da ste relativno zadovoljni životom koji vodite. Što više svetla vidite u vašoj viziji šume, to ste srećniji. Ako ste izabrali šumu noću, to pokazuje da u vašem životu postoje neke stvari sa kojima ste izrazito nezadovoljni i želeli biste da ih što pre promenite. Takođe, ovo pokazuje da ste pod velikim stresom. Ako ste izabrali šumu u sumrak ili pred svitanje, to znači da ste negde između, i da ima nekoliko stvari koje biste želeli da promenite.

Ako ste u šumi videli put ili stazu, to znači da se još niste skrasili i da tek očekujete da sredite život. Uobičajeno za ovaj test je da put vide uglavnom mlađi ljudi. Ljudi koji imaju jasan plan obično vide i jasan, ravan put za koji je jasno kuda vodi. Stariji ljudi obično vide nekakav put koji se gubi u dubini šume.

ĆUP = Bogatstvo

Ćup simbolizuje bogatstvo i vaš odnos prema njemu. Viđenje ćupa kao vrednog ili ne simbolizuje i stav prema tome da li ste spremni da sebe povremeno nagradite kad se za to ukaže prilika. Ako vidite samo bezvredan, stari ćup, od onih ste koji su oštri prema sebi.

Ako ste podigli ćup i potom ga odmah ostavili, pripadate praktičnom soju ljudi, onima koji koriste stvari ne razmišljajući mnogo o nekim drugim vrednostima. Ako ste ostavili ćup da stoji tamo gde je bio, znači da imate jake moralne nazore i da verujete da nema zarade bez rada. Ako, naprotiv, oberučke prihvatite ponuđeni poklon, znači da ste površni i da se radujete svemu što je zarađeno lako i bez znoja.

VODA = Ljubavni odnos

Ovo je jednostavno i zanimljivo: dubina vode jasno odražava koliko vam je stalo do odnosa, koliko vam je bitan u životu. Što je voda dublja, to je i ljubavni odnos više na vašoj hijerarhijskoj lestvici.

MEDVED = Stres i rešavanje problema

Medved simboliše životne probleme i način na koji se vi borite s njima. Ako ste videli plišanog medu ili Vinu Pua, znači da vam je život jedna velika bajka i da se gotovo ne susrećete sa stresnim situacijama. Ili bar mislite da je tako, odnosno živite u iluziji. Uglavnom, zadovoljni ste svojim životom.

Ako vidite pravog, velikog medveda, znači da imate probleme u životu i da ste ih svesni. Što je stres jači, po pravilu, to je i medved veći i opasniji. Način na koji medved reaguje na vas pokazuje kako vidite stres i probleme kada se suočite s njima. Dakle, ako se meda igra, znači da vas problemi, ma kakvi da su, ne zabrinjavaju preterano.

Ako vas je medved video, ali ne obraća pažnju na vas, to znači da niste pod opasnim stresom koji bi mogao da ugrozi vaše zdravlje. Ako vas medved juri, i sami pogađate šta to znači. Pod hitno vam je potreban odmor!!!

Način na koji prolazite pored medveda pokazuje kako se suočavate sa problemima i kako ih rešavate. Analogija je jasna.

Ako ste gore odgovorili sa a) – plišani meda, imate sreće, jer život vam je lep!

PLAŽA = Kako se odnosite prema ljudima

Odgovor na pitanje koliko ljudi vidite na plaži odgovor je i na pitanje koliko ljudi, u stvari, želite u svojoj blizini. Ljudi koji su dovoljni sami sebi uvek vide potpuno pustu plažu.Ako ste videli stotine ljudi, veoma ste društveni i veoma vam je prijatno na utakmicama, proslavama i drugim masovnim okupljanjima. Što više ljudi vidite, to vam je potrebnije društvo, čak i publika.

Većina ljudi koja je rešavala test vidi samo nekoliko ljudi na plaži: ovo je pokazatelj izbalansirane ličnosti sa realnim odnosom prema drugima.

Koliko su udaljeni ljudi na plaži? Ako su dovoljno blizu da biste mogli da započnete razgovor, to znači da vam je uglavnom potreban kontakt sa drugim ljudima. Ako su ljudi udaljeni, ali ipak dostupni, to pokazuje da volite da kontrolišete i odmeravate svoje kontakte sa drugim ljudima i da ih koristite uglavnom onda kada je to vama potrebno.

(Intelektualne veštine)

