Muškarci, ugledajte se na njega: Zaprosio devojku na najoriginalniji način (video)

Ovakav način prosidbe se retko viđa

Ešton (29) i Britani (27) su par iz Britanije, a u vezi su 2 godine.

Oni su dokaz da se najluđe stvari događaju kada ih ne planirate. Ešton je odlučio da svojoj devojci postavi sudbonosno pitanje i planirao je da to bude apsolutno romantično, na mestu gde su se prvi put poljubili. Iako, nije sve išlo kako je on želeo, na se kraju ispostavilo da je to mnogo originalnije nego što je planirao.

S obzirom da su oboje ljubitelji ekstremnih sportova, na prvom sastanku su vozili kvad. Ovog dana kada je planirao prosidnu, odveo je na isto to mesto, ali vremenski uslovi su mu poremetili planove.

Zbog količine kiše koja je pala ceo put je bio blatnjav, pa se njen kvad zaglavio u sred tog blata. Posto je sve već išlo mimo njegove volje, on je u tom trenutku izvadio prsten i zaprosio je sledećim rečima: „S obzirom da si zaglavljena nećeš moći da pobegneš od odgovora. Da li želiš da ostaneš zaglavljena sa mnom do kraja života? Budi moja žena.“

Usledio je osmeh i pozitivan odgovor.