Kakav blam! Ovom momku se smeje ceo svet (video)

Holandska TV stanica snimila je blam jednog momka i tako je njegova sramota zauvek ostala zabeležena.

Naime, on je pokušao da poljubi devojku ali ona mu nije uzvratila poljubac.

Snimak je zapalio društvene mreže. Jedan od komentara glasio je: „Nadam se da je vama 2019. počela bolje nego ovom tipu“.

Svima je nejasno i zašto je toliko otvorio usta kada je poželeo da je poljubi. Možda je to devojku odbilo? A ne možemo je kriviti, koga i ne bi?

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W

— Rex (@ThatRexGuy) December 31, 2018