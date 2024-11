Kakav vam je porođaj, takav će karakter imati beba: Teorija ove mame šokirala mnoge (video)

Jedna mama tvrdi da način na koji protiče porođaj zapravo određuje kakvog karaktera će biti vaše dete

Imate li nekad osećaj da vam je beba već u stomaku dala do znanja kakva će biti kad izraste u pravu, malu, predivnu osobu? Čini li vam se da vam je raspored udaraca i mirovanja dao do znanja hoće li dete jednog dana biti spavalica ili noćna ptica? Nekad nam se stvarno taj utisak bebe u trbuhu i deteta kasnije „poklopi“ i stvarno pomislimo da je to istina.

Jedna mama na TikToku, Ešli Desano, iznela je još jednu sličnu teoriju – da su deca svoj karakter pokazala već u trenutku dolaska na svet, odnosno u celom tom procesu koji se odigrao kad su dolazili na svet.

– Vaša deca su apsolutno milion posto takva kakva su došla na svet. Kako su rođeni – kaže ova mama u svom videu.

Neno prvo dete rođeno je u „predvidljivom porođaju“, kako kaže sama. Porođaj opisuje kao „promišljen“, bez ikakvih trenutaka posebne drame.

– On je takav do danas – kaže ona, napominjući da njen sin ostaje priseban u svakom trenu, svestan posledica i sklon je da igra na sigurno.

– Moj drugi? Njegovo rođenje je bilo apsolutni je**ni haos – priznaje ona.

Iako je drugi sin rođen mesec dana ranije, nije morao ostati na intenzivnoj.

– Samo je izašao sa svojih 2200 grama, kao ‘Ovde sam. Spreman sam za Zemlju. Je li sve spremno za mene?’ Ako ste videli filmske scene u kojima je ona odjednom rekla: ‘Beba izlazi’, to sam bila ja: tim ljudi koji mi pomaže da skinem pantalone, muž koji vrišti da bilo ko osim njega porodi to dete… Jednako tako se on kreće svetom. To je apsolutna ludnica.

Mama Ešli kaže kako su oba njena porođaja bila u potpunosti u skladu s kasnijim karakterom njenih sinova i smatra da je to zapravo vrlo uobičajeno, odnosno da je kod mnogih takva situacija. Baš kao što je i stigao na svet, njen drugi sin, kaže Ešli, nema obzira prema sigurnosti, nema problema s opasnošću, živi sto na sat svakog dana.

Ova mama je toliko uverena u svoju teoriju, da je rekla da joj uopšte ne treba podrška ili da joj neko kaže da li je u pravu, jer ona zna da je u pravu. Ipak, mnogi su u komentarima zaista ostavili potvrdu njene teorije.

– Moje trojke rođene su carskim rezom i ova treća, i dan danas, 17 godina kasnije, razmišlja, kao, ‘Vi momci prvi, pa mi recite kako je – nasmejala se jedna komentatorka.

– Moja drugorođena je rođena tako da je njena šaka izašla prva i od tada život jednostavno gađa šakom, ravno u lice – simbolično je rekla druga.

– Prvorođeni je izašao licem prema gore, kao da posmatra zvezde (okrenut na krivu stranu) i od tada nije sišao s oblaka – odgovorila je treća.

– Drugo dete, hitna indukcija, prerano i haotično. Pet godina kasnije, još uvek tvrdoglavo dete.

