Kako ćete prepoznati veštački sir na pijaci

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić otkrio je kako da na pijaci sami otkrijemo koji je sir pravi a koji je. kako je rekao, nekvalitetan proizvod od zejtina.

„Prvi kriterijum je cena. Znate šta, ima jako mnogo prevaranata na pijaci, mogu to slobodno da kažem. Ja prvo prošetam celom pijacom, pa pitam ko su i šta su prodavci, odakle dolaze. Domaćica mora da ima vremena da priča sa prodavcima. Onda markiramo na pijaci one osobe koje su nam proverene. Gorčina sira, pa potom kiselost, to su signali. Ali i tekstura – uzmite sir u šaku, ako je sir pod rukom gromuljičast, mrvi se, to je sir od zejtina“, rekao je on za TV Prva.

Upozorio je i na meso živine, objasnivši da bi na pijaci, ali i u mesari, trebalo dobro pogledati koje je boje masnoća na živinskom mesu.

„Nekvalitetna je, zapamtite, bela masnoća, to je najgore. Kada vidite belu mast, ona ima loše lipide. Žuta mast, e to je prava stvar. Kada vidite na pijaci žutu masnoću, to pile je hranjeno normalnim stvarima iz dvorišta. Bela mast znači – hranjeno je koncentratom! Ako je bela mast na živini, ne kupujte“, rekao je on, prenose mediji.

