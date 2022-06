Kako se ljubi, takav je u vezi: Poljubac otkriva njegove najdublje tajne

Obratite pažnju na govor tela!

Dosta toga možete saznati o muškarcu samo na osnovu toga kako se ljubi.

TANGO JEZIKOM

Ako on ima više samopouzdanja i drskosti, verovatno će prvi započeti igru jezikom. Ukoliko je prenametljiv, on možda ipak nije za vas. Ako pak vi želite da pokažete svoju zabavnu, neustrašivu i samosvesnu stranu, preuzmite vodstvo i sami započnite poljubac.

NEŽNO

Ako se dečko ljubi nežno, to je možda uvod u to kako će se ponašati prema vama i u ostalim aspektima veze. Ipak, budite oprezni, ovo ne treba da bude jedina stvar na osnovu koje ćete proceniti kakav je kao emotivni partner. Stručnjaci upozoravaju da se ne zanosite idejama o idiličnoj zajedničkoj budućnosti ako vas ljubi nežno, a s druge strane udara nogom vašeg psa.

OČI ŠIROM OTVORENE ILI ZATVORENE

Nekim ljudima je držanje očiju otvorenim tokom ljubljenja preintimno. Ako partneri gledaju jedno drugo ljubeći se, to pokazuje veliku uzbuđenost i govori koliko ste intenzivno strastveni i spremni za avanturu. Oni koji se ljube zatvorenih očiju, verovatno su tradicionalniji i više se drže moralnih pravila.

VRUĆE I SNAŽNO

Onaj koji ljubi uz puno dodira i uzdaha nije nužno na audiciji za pornofilm. To je dečko koji uvek dobije ono što želi. On je istinski uzbuđen, ali ako disanje i pipkanje eskaliraju, to možda pokazuje da je u žurbi i da su ga preplavila osećanja. Smirite stvari – odmaknite se i onda opet krenite.

LEVO – DESNO

Dr. Džulijan Grinwud sproveo je istraživanje pokušavajući da otkrije nešto o osobama koje toko ljubljenja drže glavu okrenutu u stranu. Čak 80 posto muškaraca i žena glavu naginje na desno. Istraživanje je pokazalo da su te osobe emotivnije u pokazivanju uzbuđenja nego ostalih 20 posto koji naginju glavu u levo dok se ljube.

Kako poljupcima ubiti strast?!

Ljubljenje isključivo jezikom. To je strateški poljubac koji podseća na očaj i može pokazivati da je on prebahat, da voli da naređuje i da je predemonstrativan.

Veš mašina (treba li detaljniji opis) vas vodi u neprijatno preopterećenje poljupcem. On se trudi da pokaže svoje veštine, ali jednostavno ne zna koji potez bi izveo prvi.

Poljupcu u stilu zlatne ribice nedostaju emocije. Taj dečko je verovatno stidljiv i rezervisan. Ima nešto iskustva, ali se nada da ćete vi da preuzmete vođstvo i da ćete mu pokazati šta vam se sviđa.

Izjedač je agresivan poljubac koji se graniči sa sadomazohizmom i daje naznake da vas vidi kao nešto malo više od svog poseda.

