Kakva je razlika između gledanja rijalitija i sporta?

Da se razumemo odmah na početku, ne mislim na učešće nego na gledanje na televiziji. Dakle, postoji činjenica povodom rijaliti programa, a to je da takve emisije zaglupljuju narod, da ih vlast organizuje i dopušta zato što skreću pažnju naroda sa bitnih tema i stvari, da se u njima promovišu sve najgore vrednosti i stvari kao što su nemoral, primitivizam, vulgarnost, svađe, gluposti, alkoholizam, kurvanje, da su učesnici rijalitija najgori ološ, bitange, prostitutke, kriminalci…

I sve je to tačno, pogotovo ona teza da je rijaliti opijum za mase i da služi da skreće pažnju gledalaca i naroda sa suštinski važnih stvari i tema u društvu! I zbog toga mnogi ljudi odbijaju da gledaju te gluposti, među njima i ja.

Ali kakva je onda razlika između rijalitija i sporta?

PA ŠTA JE DRUGO SPORT NEGO OPIJUM ZA ŠIROKE NARODNE MASE? Ne gledaš rijaliti, ali zato gledaš Barselonu, Lacio, Real Madrid, Bajern i Mančester Junajted! Pa koja je razlika, rođače, kad su i 1. i 2. program opijumi za mase? Te sportske utakmice, a pogotovo fudbalske, stalno se emituju na televiziji, stalno se dešavaju neka nova takmičenja, prvenstva, svetska, evropska, olimpijska, razne lige… Znači, non-stop!

I OČIGLEDNO JE DA SVE TE UTAKMICE SLUŽE DA SKREĆU PAŽNJU NARODA SA MNOGO VAŽNIJIH TEMA KAO ŠTO SU EKONOMSKE…

A da ne pričam o tome da se na tim utakmicama često viđaju incidenti, nervoza, agresija, divljanje huligana, tuče i sve te stvari su usko vezane za takmičarski sport, a pogotovo za fudbal! A na TV prenosima fudbalskih utakmica reklamira se pivo, a to isto pivo je zabranjeno fudbalerima da ga konzumiraju! A plus što te sve te utakmice i TV prenosi navode da se kladiš u kladionici, a 90% kladioničara gubi!

Znači, to je opasna društvena patologija i pazi sad ovo, kladioničari u kladionicu idu biciklom, a vlasnik kladionice džipom! I ko je kriv za tu situaciju? Pa nije kriv samo vlasnik kladionice, ne bije on kladioničare po ušima da bi došli u njegovu kladionicu da uplate tiket, nije ih on izvukao iz kreveta da bi to uradili nego su oni sami dobrovoljno ušli u njegovu kladionicu. I svaki put kad izgube tiket, oni vlasniku kladionice finansiraju delove za džip, zimske gume, gorivo, amortizaciju, registraciju, plaćanjem svojih tiketa mu omogućavaju da vozi taj džip i švalerke u njemu!

Prema tome – u tom pogledu nema nikakve razlike između gledanja sporta i gledanja rijalitija! I jedno i drugo su opijumi za publiku i široke narodne mase i služe za skretanje pažnje i zaluđivanje naroda! (KOLEGA IVAN)

