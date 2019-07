Plaže kao žene: što lepše – to ubitačnije (video)

Od jakih struja do napada morskih pasa i otrovnih meduza, ove plaže mame svojom lepotom koja ima i svoju mračnu stranu.

Od Australije do Evrope, zemaljska je kugla puna skrivenih kutaka na kojima su sklad mora i kopna zadivljujući. Oduzimaju nam dah i želimo samo da se prepustimo kupanju i sunčanju. Ipak, neke od njih, koliko god bile lepe, skrivaju tajne opasnosti.

Nju Smirna — vole je ljudi, ali i ajkule

Plaža Nju Smirna u američkoj državi Florida vrlo je lepa i popularna. Međutim, koliko je vole ljudi, toliko privlači i morske pse. Zbog čestih napada morskih pasa proglašena je jednom od najopasnijih na svetu. Čak 15 odsto ukupnih napada morskih pasa na ljude u 2007. godini dogodilo se upravo na toj plaži.

Međutim, nisu morski psi jedine „nemani“ koje vrebaju iz morskih dubina.

Smrt od otrovne meduze za dva do pet minuta

U Kvinslendu, u Australiji postoji plaža koja se zove Kejp Tribulejšn. Tu, osim retkih poseta krokodila i zmija otrovnica, iz same vode vrebaju otrovne meduze. Teško ih je primetiti zbog prozirnog izgleda, a kada „opaze“ čoveka, on može da umre za dva do pet minuta nakon dodira meduze.

Opasne morske struje…

Osim morskih pasa i meduza, pretnja po sigurnost čoveka na moru često su i morske struje. Morske struje na plaži Hanakapiai na Havajima toliko su prevrtljive da mogu prevariti i najiskusnije plivače. Zbog uticaja struja u okolini plaže navodno su se utopila 83 čoveka, mada lokalne novine navode brojku od 30.

Ostrvo Reinion

Plaža na ovom ostrvu poznata je po napadima morskih pasa. Reč je o francuskoj teritoriji udaljenoj 225 kilometara od Mauricijusa u Indijskom okeanu. Od 2011. godine zabeleženo je 20 smrtonosnih napada morskih pasa, što je 13 odsto svih napada na svetu.

Gansbai, Južna Afrika

Ovaj deo sveta carstvo je velike bele ajkule. Nekoliko kilometara od obale nalazi se prolaz nazvan „Šarke eli“ koji je dom brojnih foka, ali i ajkula koje ih dolaze pojesti. Osim ako i sami ne želite biti njihov obrok, ovo područje morate izbegavati.

Čoupati Bič, Indija

Ovo područje je među najzagađenijima na svetu. Kupanje u tim vodama nikako se ne preporučuje iako domaće stanovništvo to redovito čini. Međutim, strancima tamo prete ozbiljne bolesti.

Plaže Amazonije, Brazil

Veslati u Amazoniji znači da ćete prostor deliti s piranama, anakondama i električnim jeguljama. Bolje je da se držite obale.

(Sputnjik)