Karmička ljubav naspram prave ljubavi: Šta vaša veza znači i kako da izračunate njen broj?

Vaša veza može imati dublju svrhu, a to se može otkriti kroz datume rođenja vas i vašeg partnera. Ruska numerološkinja objašnjava kako ova metoda pomaže da se otkrije razlog vašeg spajanja.

Karmička ljubav naspram prave ljubavi: Šta vaša veza znači?

Možda ste čuli za izraz „karmička ljubav“, ali šta to zapravo znači? Iako se reč „karma“ često doživljava negativno, ona u sanskritu znači „rad“ ili „delo“ i povezana je sa sudbinom. Karmička ljubav nije suprotna pravoj ljubavi; ona otkriva duboke veze između partnera. Irina Vakem, ruska numerološkinja i duhovna mentorka, veruje da svaki partner u našem životu ima određenu svrhu. Naš zadatak je da shvatimo lekciju koju odnos nosi. Kada to postanemo svesni, možemo uživati u zajedničkom životu na dublji način.

Kako datumi rođenja otkrivaju svrhu vaše veze?

Prema Irini Vakem, datumi rođenja vas i vašeg partnera mogu otkriti mnogo o svrsi vaše veze. Svaki broj nosi određenu energiju i značenje, koje može pomoći da razumete zašto ste spojeni i šta treba da naučite jedno od drugog.

Kako da izračunate broj vaše veze

Da biste razumeli zašto ste se sreli, izračunajte broj vaše veze. Biće vam potreban njegov i vaš rođendan (samo datum: ne mesec i godinu). Ako ste vi ili vaš partner rođeni posle 22. saberite svoje brojeve tako da ne bude veći od 22. Na primer: rođeni ste 29. – to znači da je vaš broj 11 (2+9=11), ili 31. – to znači da je vaš broj 4 (3+1=4). Kombinovani broj takođe ne sme biti veći od 22. Na primer, on je rođen 18, a vi ste rođeni 26. (2+6=8). Saberite: 18+8=24, pošto je 24 veće od 22, saberite cifre 24: 2+4=6 – broj vaše veze je 6.

Saznajte vaš karmički zadatak

1 – Da pokažite svoje prave želje, naučite da ih otvoreno izrazite u paru i preuzmete odgovornost za njih.

2 – Da naučite da budete fleksibilni, diplomata, da nađite pristup jedno drugom.

3 – Vi ste monetarna unija, jačate jedno drugo, zajedno da zarađujete i kreirate. Imati decu i povećati pozitivnost vam je najvažnije. Večni rast.

4 – Da postanete samostalni i podržavate jedno drugo. Moguć je zajednički poslovni poduhvat, uz održavanje ravnoteže između posla i ljubavi.

5 – U toj vezi neko uvek nekoga podučava, često je to muškarac. Lekcije mogu biti prilično teške, ali zadatak je stvoriti tradicionalno „ispravan“ brak, poverenje i odanost.

6 – Da naučite da volite jedno drugo, bez idealizovanja. Da ne treba da izbegavate veze, već da naučite da ih bezuslovno gradite.

7 – Smela i jaka unija, u kojoj je važno postaviti zajedničke ciljeve i zajedno ih ostvariti. Istražite zajedno nove horizonte, budite društveno aktivan par.

8 – Ovde postoji mnogo karmičkih povezanosti – bili ste par u više od jednog života. Vaša lekcija je da održavate ravnotežu između duhovnog i zemaljskog. Ukrotite svoje instinkte i otkrijte duhovnost jedni kroz druge.

9 – U nekoliko lekcija naučite sve o mudrosti i poverenju. Važno je da se ne stopite s partnerom i da se ne udaljite previše.

10 – Lekcija proširenja. Važno je da postignete nov finansijski nivo kao par. Smatra se najlakšom lekcijom, jedni drugima ste kao poklon. Najvažnije je da imate poverenje, radost, da budete zahvalni jedni drugima.

11 – Važno je da žene nauče da prepuste inicijativu i odgovornost muškarcu. Moćna unija, u kojoj jedni druge moraju kompetentno motivisati i inspirisati druge. Povoljan zajednički posao.

12 – Naučite da ne budete zavisni jedno od drugog, već da tražite kompromise.

13 – Uđite u ozbiljne transformacije, pomozite jedni drugima da se promene. Upoznali ste se da biste suštinski promenili život jedno drugom.

14 – Zadatak je pokazati umerenost i harmoniju u svemu. Pokažite svetu kako je to da ste tako različiti, ali u isto vreme zajedno.

15 – Naučite da uživate u životu, da komunicirate bez manipulacije i zavisnosti. Veoma bistri i strastveni parovi koje je teško i nakratko razdvojiti.

16 – Ušli ste u živote jedno drugog da biste jedno drugom razbili stavove i poglede na život. Sebičnost može da ubije takav par, ali duh će ih naterati da rastu.

17 – Važno je da otkrijete svoja osećanja, a ne da ograničavate jedni druge u izražavanju. Budite društveno aktivni.

18 – Lekcija prva: izaći iz iluzija i strahova. Shvatite kroz svog partnera koliko je život lep i romantičan. Lekcija druga: gradite poverenje. U takvom zadatku možete stvoriti ili vezu iz snova ili veza iz košmara. Sve zavisi od vas.

19 – Naučite da uživate u svim okolnostima vaše zajednice. Deca ili veliki zajednički poduhvat su vam veoma važni, a još bolje, sve odjednom! Ovde su partneri jedno drugom sreća.

20 – Vi treba da promenite generičke skripte i kreirajte sopstvenu porodičnu tradiciju.

21 – Zajedno ste da biste izašli iz ograničavajućih uverenja, stvorili moćnu zajednicu, rasli zajedno, putovali, naučili nešto novo. Ne izolujte jedno drugo, proširite krug prijatelja.

22 – Prestanite da budete detinjasti, preuzmite odgovornost za svoj život. Partneri u vezi 22 međusobno proširuju horizonte, bukvalno i figurativno. Sloboda u paru im je veoma važna.

Razumevanje numeroloških aspekata vaše veze može vam pomoći da otkrijete dublje slojeve vašeg odnosa. Kada shvatite svrhu i lekcije koje ljubav i vaša veza nosi, možete razviti veštine za ispunjeniji zajednički život. Numerologija može biti alat koji vam pomaže da se povežete sa partnerom na dubljem nivou ljubavi i da cenite svaki trenutak proveden zajedno.

(mondo.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.