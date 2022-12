Kažu da je ovo najdosadniji grad na svetu, a evo i zašto

Može li ime da odredi sudbinu nekog grada? Možda bi bilo najbolje da to proverite u Oregonu. Naime, Oregon je dom gradu koji se često reklamira kao najdosadniji na svetu. Lako pamtljivo ime Boring duguje Vilijemu Harisonu Boringu, vojniku Unije u Američkom građanskom ratu, čija je porodica izgradila farmu na tom području 1856. godine.

Kako prenosi punkufer.hr, američka savezna država Oregon je dom mnogim neobičnim lokacijama i pojavama. Naime, tu je Kratersko jezero, koje je sa svojih 597 metara najdublje u SAD-u, kao i jedno od najdubljih u svetu. Takođe, ta je država dom i reci D, dugačkoj tek 36 metara, najmanjem parku na svetu, a može se pohvaliti i time da je prva u SAD-u legalizovala sastojak halucinogenih, takozvanih „čarobnih gljiva“ – psilobicin.

Ipak, nije sve tako kako se čini. Naime, Boring, smešten u podnožju planinskog lanca Keskejd na otprilike 20 kilometara od Portlanda, i nije tako dosadan. Ovaj američki grad nimalo laskavog imena turistima nudi boravak u predivnoj prirodi, kao i druženje s alpakama, uživanje u škotskim gajdama i kiltovima, kao i neobičnu plovidbu rekom…Zbog svog imena, Boring je i službeno grad prijatelj škotskog Dula (dull-dosadan), a početkom avgusta tradicionalno se obeležava proslava u čast oba grada. Škotske gajde i kiltovi tada preplave Boring.

The Not So Boring Bar & Grill jedno je od popularnijih mesta u gradu gde se nakon takosa s bakalarom zadržava na partiji bilijara ili pikada, a oni koji više vole prošetati mogu se diviti predivnom pogledu s obližnje planine Hud ili krenuti biciklističkim stazom do Portlanda.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.