Kina objavila 10 najvećih arheoloških otkrića 2022

Kina je objavila listu 10 najvažnijih arheoloških otkrića 2022. godine. Kako prenosi Sinhua, na listi objavljenoj 28. marta nalazi se lokalitet iz perioda paleolita, koji uključuje ostatke drevnih ljudi, životinja i kamenog materijala iskopane u centralnoj kineskoj provinciji Hubei. Na ovom mestu, arheolozi su iskopali fosilizovanu lobanju, koja se smatra najneoštećenijim primerkom “Homo erectus”-a te starosti pronađenim u unutrašnjosti Evroazije.

Lista takođe uključuje drevno nalazište hominida otkriveno u selu Džaođiasujao u istočnoj kineskoj provinciji Šandong. Otkriće je pomoglo da se popuni praznina u proučavanju praistorijskih ljudskih ostataka u regionu, pružajući ključne dokaze o značajnoj tranziciji iz paleolitskog doba u neolitsko doba u severnoj Kini.

Nalazište relikvija Bikun, otkriveno u gradu Ljulijangu u severnoj kineskoj provinciji Šansi, bilo je

kameno gradsko naselje sa unutrašnjim i spoljašnjim zidovima koji datiraju iz oko 2000. godine

p.n.e. Nalazi su pokazali kulturnu integraciju između severne i centralne ravničarske oblasti.

Ostaci drevnog grada pronađeni na lokalitetu relikvija Erlitou u centralnoj kineskoj provinciji Henan pokazuju mrežu ulica, kompleks palate, radionice i kraljevske grobnice. Arheolozi su rekli da proučavanje ruševina nudi dragocenu referencu za proučavanje rasporeda drugih drevnih gradova iz pre – Ćin perioda (pre 221 p.n.e.).

Na listi je i novo otkriće u ruševinama Jin, ostacima prestonice kasne dinastije Šang (1600-1046. p.n.e.), u predgrađu Anjanga u Henanu. Otkopani su opkopi koji kruže oko kraljevskog mauzoleja i očekuje se da će unaprediti istraživanje sistema mauzoleja u dinastiji Šang, kao i kulture i istorije dinastije.

Više relikvija iskopano je na lokalitetu Sitou u gradu Sjanjang u severozapadnoj kineskoj provinciji Šansi. Relikvije, kao što su zgrade i žitnice, služe kao svež dokaz za proučavanje funkcija i struktura gradova iz dinastija Šang i Džou (1600. pne-256. p.n.e.).

Arheolozi su iskopali više od 4.000 komada ili kompleta relikvija, uglavnom kućnog pribora i ukrasa, iz 2.192 grobnice na lokalitetu groblja Dasongšan u Guidžouu. Kompleks grobnica velikih razmera bacio je svetlo na život, trgovinu i veru drevnih etničkih manjina na jugozapadu Kine.

Više od 16.300 kulturnih relikvija otkriveno je na mestu hrama Gučeng u severoistočnoj provinciji Đilin, gde se nalaze dva drevna budistička hrama. Arheološka iskopavanja su od vitalnog značaja za proučavanje budističke kulture od južne i severne dinastije (420-589) do dinastije Tang (618-907).

Most Džoućiao i obližnje relikvije reke Bianhe u provinciji Henan bacili su svetlo na evoluciju drevnog kineskog grada Kaifeng tokom perioda od oko 1.000 godina. Most Džoućiao izgrađen je preko Velikog kanala, ogromnog plovnog puta koji je povezivao severni i južni deo Kine, između 780. i 783. godine za vreme dinastije Tang. Most je bio znamenita struktura u centralnoj osovini Kaifenga.

Drevna luka u gradu Vendžou, provincija Džeđijang, obuhvata ostatke pristaništa, potopljenih

brodova i ogroman broj porcelanskih relikvija koje datiraju iz dinastija Song i Juan (960-1368).

Nalazi dokazuju da je luka Vendžou bila važno mesto za pomorsku trgovinu još od dinastija Song i Juan i da je igrala vitalnu ulogu na pomorskom putu svile.

(Beta)

