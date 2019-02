Klimatske promene: Grenland bi mogao u budućnosti da izvozi – pesak

Grenland bi mogao da počne da izvozi pesak, „zahvaljujući“ globalnom zagrevanju koje topi ogromnu ledenu površinu ostrva i spira velike količine taloga u more, rezultat je najnovije studije tima naučnika iz Danske i SAD.

Pesak bi Grenlandu mogao da donese korist od klimatskih promena, objavio je tim naučnika iz Danske i SAD u časopisu „Nature Sustainability“

„Možete zamisliti topljenje leda kao jednu slavinu kroz koju se izliva pesak na obalu“, iyjavio je glavni autor studije Met Bendiken, istraživač sa Univerziteta Kolorado, prenosi Rojters.

Our Perspective in @naturesustainab is out! We discuss the potential for #Greenland to export the enormous amounts of sand delivered to the coast because of #ClimateChange Fun to work with this great group of people! https://t.co/nonSVjLAQV pic.twitter.com/VSZfmHdsGU

— Mette Bendixen (@Mettebendixen08) February 11, 2019