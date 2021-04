Ko je izbušio kamen: NASA istražuje neočekivani snimak sa Marsa (foto)

Rover „Istrajnost“ poslao je više slika sa Marsa, a na jednoj je uočen zeleni kamen na kom su izbušene rupe. Rover će laserom pokušati da istraži poreklo ovog kamena i kako je dospeo u krater Jezero.

Rover NASA uskoro će imati „saradnika“, helikopter „Genijalnost“, koji će izvesti prvi let na drugoj planeti neke letelice koja nije namenjena za međuplanetarne letove. U međuvremenu, instrumenti rovera snimili su i istražuju neobičan zeleni kamen na tlu Crvene planete, a stručnjaci NASA imaju više hipoteza o njemu, piše portal „Sajens“.

These dots can’t be made naturally I would guess so how did they get the ??? pic.twitter.com/hsgPKjr7hW

— MS23 (@iMattSmith23) April 1, 2021