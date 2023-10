Koja žena sa slike vam izgleda najstarije? Odgovor otkriva apsolutno sve o vašoj ličnosti i to bez greške

Veoma jednostavan i brz psihološki test. Treba samo da izaberete ženu za koju mislite da je najstarija.

Zapamtite da ovde nema tačnih ili pogrešnih odgovora. Pogledajte sliku i razmislite – koja žena vam sa slike izgleda kao najstarija?

Žena 1

Ako ste izabrali ženu broj jedan, vi ste emotivna osoba. Vi ste samo veoma osetljiva i empatična osoba. Spremni ste da pomognete drugima i nisu vam strane njihove teške situacije. Ljudi vas poštuju i znaju da šta god da se desi, uvek mogu da računaju na vašu pomoć. Nećete ostati ravnodušni prema onima koji su u nevolji. Vaš instinkt vas tera na akciju i imate jasnu predstavu o tome šta je ispravno, a šta pogrešno. Vi ste osoba koja ne može da sakrije svoje raspoloženje, to ne znači da se u izboru rukovodite emocijama, naprotiv, veoma ste racionalni. Vi ste tip osobe koja će učiniti sve da pomogne nekome u nevolji, čak i ako to znači da se dovede u tešku ili opasnu situaciju. Imate jak moralni temelj i dubok osećaj za pravdu. Verujete u jednakost i pravdu za sve. Vi ste prirodni vođa i druge privlači vaša snaga karaktera. Vaša porodica i prijatelji znaju da mogu računati na vas da ćete biti tu bez obzira na sve. Vašim životom upravlja racionalnost. Imate visoko samopoštovanje i lako se prilagođavate potpuno novim okolnostima.

Žena 2

Ako ste izabrali drugi oblik, vi ste optimistična osoba. Obdareni snažnim i sjajnim karakterom, ne dopuštate da vas nevolje obeshrabre i uvek dajete sve od sebe da ih savladate. Vi ste iskrena, predana i nesebična osoba. Vi ste veoma jaka i hrabra osoba. Ono što vas izdvaja je vaš optimizam i činjenica da se ne plašite nijednog izazova i da ćete uvek sve do kraja doživeti, kakav god on bio. Imaš nepokolebljiv karakter. Uvek tražite svetlu stranu stvari, bez obzira u kojoj se situaciji nalazite. Nikada ne odustajete, čak i ako su šanse protiv vas. Uvek ste spremni da prihvatite svaki izazov, ma koliko težak bio. Ljudi se dive vašoj snazi i hrabrosti i znaju da uvek mogu da računaju na vas. Ali često se plašite i ne želite da pokažete svoje slabosti, a to vas može udaljiti od nekoga.

Žena 3

Ako ste izabrali treću ženu, to ukazuje da ste osoba sa jakom ličnošću koja teži da dominira nad drugima. Vi ste rođeni lider i ljude privlače vaša energija i harizma. Dive vam se i žele da vas prate. Imate jasnu viziju šta želite da postignete i motivišete druge da vam pomognu da to postignete. Vi ste samouvereni i inspirativni, a ljudi od vas traže savet i smernice. Vi ste rođeni lider i imate potencijal da suštinski utičete na svet oko sebe. Pokušavate da sakrijete svoje prave emocije, ali uvek znate kako se drugi osećaju. Uprkos strogoj ljusci, imate puno topline i osetljivosti.

Žena 4

Porodica i prijatelji su vam veoma važni. Vi ste izuzetno emotivna osoba, ali ste u isto vreme rezervisani i izbegavate previše društva. Često se izolujete i bežite u svoj mali svet. Tamo se osećate sigurno. U vezama obično tražite ljude koji će vas saslušati i pružiti vam potrebnu podršku. Cenite prijateljstvo, imate dobro srce, introvertna ste osoba na koju treba malo po malo i sa strpljenjem da se navikne Obično ste veoma lojalni onima koji su vam najbliži i očekujete isto zauzvrat. Kada donosite odluke, skloni ste da verujete svojim instinktima, a ne logici. Pratite svoje srce, a ne svoju glavu. Međutim, imate strahove da će vas neko napustiti, neko za koga ste se vezali i gajite duboka osećanja. Imate prijateljsku prirodu, ali to ne znači da sa svima otvoreno pričate o svojim emocijama. Vi ste velika tajna za druge.

(glossy.espreso.)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.