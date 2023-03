Koliko lica vidite na ovoj fotografiji? Prosečni vide 6, a samo genijalci mogu da uoče sve

Optičke iluzije, mozgalice i skrivalice pomažu nam da vežbamo i jačamo svoju koncentraciju i sposobnost opažanja detalja.

Ukoliko volite da rešavate teške mozgalice i optičke iluzije, sigurno će vam se dopasti i ova.

How many faces do you see? 🧐

Ilustracija „Stabla nacionalnih lidera“ je postala hit na društvenim mrežama, a u komentarima se niko ne slaže oko odgovora.

U pitanju su nacionalni lideri Indije, a prva dva lica koja se javno vide su Radživ i Indira Gandi, dok su ostala lica skrivena.

Autori ilustracije otkrivaju da postoji čak 10 lica, a na vama je da ih pronađete.

Dobro se fokusirajte i pogledajte ilustraciju iz više uglova.

Da li ste pronašli svih 11 lica?

Ako niste, evo gde su sakrivena i ko je sve na ovoj ilustraciji.

@aman_deepr @ShashiTharoor Here is the names of the freedom fighters too !!! pic.twitter.com/TPXjoefuuB

— Jayasree Vijayan (@JayasreeVijayan) March 19, 2015