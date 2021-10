Kolumbo nije prvi otkrio Ameriku?

Jedan od najpoznatijih moreplovaca na svetu Kristofor Kolumbo na današnji dan 1492. otkrio je Novi svet, a do kraja svog života čvrsto je verovao da je došao do Azije.

Krajem 1483. godine, Kolumbo je podneo molbu portugalskom kralju Žoanu II da finansira njegovo putovanje na zapad kako bi došao do Indije i Kine.

Suočivši se sa negativnim odgovorom, Kolumbo napušta Portugal.

Odlazi u Španiju kod tzv. katoličkih kraljeva Fernanda od Aragona i kraljice Izabele Kastiljanske sa istom molbom.

Nakon odbijanja njegova molba je ipak prihvaćena tek 1492. godine. Sporazumom iz Santa Fe-a 17. aprila 1492. godine, načinjen je ugovor između katoličkih kraljeva i Kolumba.

Kolumbova ekspedicija krenula je iz luke Palos (Perto de Palos de Moger) 3. avgusta 1492. godine sa tri čuvene karavele. Ninja, Pinta i Santa Maria.

Te iste godine dogodio se još jedan važan istorijski događaj. Španci su osvojili Grenadu.

Grenada je bila poslednje mavarsko uporište (Grenadski Emirat) posle 800 godina duge borbe koja nosi naziv rekonkvista, Mavari su proterani sa Pirinejskog poluostrva.

Grci pre Kolumba

Međutim, najnovija istraživanja, rađena na osnovu revizije dijaloga napisanog od grčkog istoričara Plutarha, koji je živeo od 46. godine do 119. godine nove ere, pokazuju da su Grci zaista prvi došli do Amerike.

Dr Ioanis Liritzis, profesor arheologije na Egejskom univerzitetu proučavao je Plutarhov dijalog, a na osnovu njega, razvio je teoriju da su Grci prvi došli do tada još neotkrivenog kontinenta.

Naime, u Plutarhovom tekstu „De Facie“, vodi se dijalog između Lambrije i Kartaginjanke Sile u kojem Lambrija traži da mu ponovo ispriča priču o dalekom putniku, aludirajući na Silu, koja je posetila hram u Kartagini nakon puta ka novom kontinentu.

Upravo je ova mitska priča grčkog filozofa Plutarha naterala na misao o tome ko je zapravo otkrio Ameriku.

Više od mita

U daljim istraživanjima tvrdi se da su Grci mogli na osnovu astronomije da odrede precizno pomeranje atlantskih struja za daleka putovanja.

Dr Liritzis svoju teoriju dalje razvija na osnovu zajedničkog rada sa astronomom, meteorologom i stručnjakom za informacione tehnologije.

Prema putovanjima lika iz teksta „De Facie“, mladi putnici koji bi hteli da idu na novi kontinent, putovali bi svakih 30 godina, kada bi se planeta Saturn, Grci su je nazivali Hronos, pojavila u sazvežđu Bik.

Drugi aspekat ove mitske priče odnosi se na pomračenje Sunca koje je usko vezano sa planetom Saturn, a opisano je u priči.

Shodno tome, naučnici su pretraživali zapise o pomračenju stare i pet milenijuma.

Na tom putu, otkrili su da je specifično pomračenje, koje se desilo 75. godine nove ere planeta Saturn bi se zaista pojavila u sazvežđu Bika.

Koristeći se novom softversko tehnologijom, naučnici su uvideli da je Saturn u decenijama oko pomračenja Sunca ušao u sazvežđe Bika tri puta – od 26. do 29. godine, 56. do 58. godine i od 85. do 88. godine nove ere.

Tim naučnika je iskoristio pomračenje Sunca koje se desilo u 75. godini nove ere da bi izračunao vreme dijaloga između Lambrije i Sile koja je putovala do neotkrivenog kontinenta.

Na osnovu ovoga, tim je, uz pomoć moderne tehnologije, uspeo da odredi vreme kada je Saturn poslednji put ušao u sazvežđe Bika, a to je bilo u 56. godini nove ere.

Istraživači su pretpostavili da je put trebalo da počne te iste godine, kako bi sledeće godine, odnosno, 57. stigli u Severnu Ameriku, jer je put trajao godinu dana.

Stari Grci boravili su godinu dana u Americi, kako bi 58. godine nove ere vratili domovini, odnosno, kada planeta Saturn izađe iz sazvežđa Bika.

Ovo je bilo poslednje Plutarhovo pisanje o dalekom putovanju svojeg putnika, prenosi B92.

Geografski opisi potvrđuju teoriju

Dalja analiza Plutarhovog dijaloga odnosi se na definisanje geografskog područja njihovog puta. U tekstu se spominje „veliki kontinent“ izvan granica ostrva Ogija, za koje je potrebno, prema pisanjima teksta, putovanje u trajanju od pet dana.

On je, takođe, napomenuo da su grčki doseljenici došli do „velikog kontinenta“ kroz zaliv koji se ravna sa deltom reke Volge.

Pozivajući se na aplikaciju „Google Earth“, dr. Liritzis ručno je povukao liniju od ovog mesta preko Atlantika i shvatio da vodi do zaliva Sv. Lovre u Kanadi.

Na kraju ovog zaključka, tim stručnjaka veruje da su stari Grci putovali do Amerike u nadi da će pronaći materijalno bogatstvo, ili, pak, nova religijska uverenja.

