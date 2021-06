Konačno rešena misterija magičnog svetla Aurore (foto)

Misterija polarne svetlosti, koja se obično definiše kao na talasasti snop svetlosti koji se pojavljuje na višim geografskim širinama, konačno je razrešena, navodi grupa fizičara sa Univerziteta u Ajovi.

Istraživači tvrde da su dokazali da „najsjajnije aurore proizvode moćni elektromagnetni talasi tokom geomagnetnih oluja“.

Novo objavljena studija, Auroral Electron Acceleration, objavljena u časopisu Nature Communications, pokazuje da Alfvenovi talasi ubrzavaju elektrone prema Zemlji, uzrokujući proizvodnju svetlosnih snopova od kojih zastaje dah.

Elektroni ’surfuju’ električnim poljem

„Merenja su otkrila da se elektroni podvrgavaju„ rezonantnom ubrzanju “električnim poljem Alfvenovih talasa, slično surferu koji hvata talas i neprestano ubrzava da bi se kretao zajedno sa talasom“, rekao je koautor studije Greg Hoves, vanredni profesor na Odeljenju za fiziku i astronomiju Univerziteta u Ajovi.

Inače, teoriju da elektroni koji „surfuju“ po električnom polju prouzrokuju fenomen „severne svetlosti“ prvi put je predstavio 1946. ruski fizičar Lev Landau. Njegova teorija sada je potvrđena.

Korist za buduća istraživanja

Da bi dokazali svoje stanovište, tim naučnika simulirao je polarnu svetlost u laboratoriji naučnog centra, u velikom uređaju za plazmu.

U komori dugačkoj 20 metara naučni tim uspeo je da generiše plazmu sličnu onoj koja se nalazi u svemiru u blizini Zemlje.

