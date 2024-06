Koristite je svakodnevno, ali mnogi ne znaju šta znači uzrečica „bre“

“Gde si bre čoveče, šta se radi?“, „Evo, bre, brate, ništa specijalno.“ Ovako izgleda tipičan razgovor dvoje mladih ljudi kada se sretnu na ulici, u bilo kojem kraju Srbije.

Kratka i česta poštapalica “bre” koju često možete čuti u govoru stanovnika Srbije nosi jako duboku priču o svom nastanku. Ne samo jednu, već nebrojeno njih, i sve su donekle uverljive.

Momo Kapor za reč kaže sledeće:

”Ona služi da izrazi odobravanje i divljenje, istovremeno, neodobravanje i žaljenje, služi za čuđenje, za poziv i opomenu, za iznenađenje, za podsticanje, hrabrenje, sokoljenje i za preklinjanje. U tom malom bre smo mi, sa svim manama i vrlinama – čini se, ono je naša suština”.

Veći problemi nastaju kada se treba objasniti poreklo (etimologiju) same reči „bre“. U svoj toj gunguli izdvajaju se nekoliko najpopularnijih hipoteza porekla: ”turska”, ”grčka”, ”keltska”, ”španska”, ”italijanska” i autohtono-nihilistička hipoteza.

Turska hipoteza je najstarija. Po ovoj hipotezi ”bre” znači stoka, magarac ili pak budala, glupak ili nešto slično tome.

Nešto manje popularnija je grčka hipoteza koja kaže da ”bre”, kao i ”more” i slične reči, pa i ”bolan” potiču od srednjovekovne grčke reči βρε (bre), koja je se razvila od starogrčke reči μρε (mre) a ona od starogrčke reči μορέ (more) što je vokativ reči μορόϛ, μῶροϛ (moros) a znači luda, ludak, budala, moron i sl. Drugi kažu da su Grci to predali Turcima, a oni nama, dok treći kažu da je bilo obratno tj. turska reč ušla u grčki pa iz grčkog u srpski i ostale jezike. Neki pak kažu da to ima i neke veze i sa italijanskom rečju ”re”.

Postoji i verzija u kojoj se veruje da ”bre” dolazi od italijansko-latinske riječi fra što je skraćeno od frater što znači brat. Keltska hipoteza kaže, pošto su Kelti bili u ovim krajevima, da ovo ”bre” potiče od keltske reči ”bri” što znači poštovanje, moć, snagu i sl.

Španska hipoteza koja u zadnje vreme postaje najpopularnija, jeste da ova reč potiče iz španskog jezika tj. od reči hombre što znači čovek. Ova hipoteza ima i dve podhipoteze. Prva je da ova reč u Srbiju i međ Srbe, navodno, dospela preko krstaša među kojima je bilo i dosta Španaca. Naime španski krstaši su se, prolazeći kroz Srbiju u 12. veku, međusobno, a i lokalce nazivali ”ombre” i tako se ona ustalila. Druga, više zastupljena, podhipoteza je da reč ”ombre” nije ušla neposredno iz španskog već iz Ladino jezika Sefardskih Jevreja koji su, kao što je poznato, iz Španije jednim delom došli u Srbiju i Beograd. Gde su, ni manje ni više, baš Dorćolci skratili ovo njihovo ”ombre” na ”bre”.

