Kostur misteriozne životinje pronađen na obali: Da li je ovo čudovište iz Loh Nesa? (foto)

Kostur nepoznate životinje pronađen je kod Aberdina na obali Škotske u nedelju, a iznenadio je čak i morske biologe. Niko za sada ne zna o čemu je reč.

Gigantic mystery 'skeleton' found washed up on beach by Storm Ciara baffling locals https://t.co/Pl0MBEGPHB pic.twitter.com/Ox8vAr3dF3 — Virall Newss (@VirallNewss) February 12, 2020

– Nažalost, teško je proceniti samo na osnovu fotografije. Mogla bi to biti neka vrsta kita, ali za to bi morali da vidimo kako izgleda prednji deo – rekao je za Dejli Mejl profesor Dejvid Luso sa Univerziteta u Aberdinu.

Misteriozni kostur izbacilo je more nakon oluje Kira koja je pogodila Evropu, a najjače je stradala Velika Britanija.

Fotografija skeleta izazvala je veliku raspravu na društvenim mrežama. Svi imaju svoj odgovor na to šta je more izbacilo. Neki kažu da je verovatno kostur kita, drugi da se radi o delfinu, a treći da je to čudovište iz Loh Nesa, mitska zver i škotska legenda za koju se desetine svedoka svake godine kune da su je videli.