Kraj im je bliži nego što smo mislili: Naučnici otkrili poražavajuću sudbinu planete (video)

Glečeri se na Zemlji tope zbog globalnog zagrevanja mnogo brže nego što su to ranije naučnici mislili, navodi se u najnovijoj studiji. Naime, glečeri svake godine izgube 369 milijardi tona snega ili leda, što je skoro polovina teritorije Severne Amerike.

Most glaciers in Central Europe, Western Canada and the United States would vanish in the second half of this century under the current rates of ice loss, according to a new report https://t.co/EqT7MOxovm pic.twitter.com/OJdSROBEYu

— CNN (@CNN) April 8, 2019