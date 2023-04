Kralj Čarls će na krunicanje doći u kočiji od aluminijuma teškoj 4 tone

LONDON – Britanski kralj Čarls III i njegova porodica će na njegovo krunisanje 6. maja doći vozeći se u udobnoj i relativno modernoj konjskoj zaprezi, poznatoj i kao Kočija dijamantskog jubileja, koja je napravljena u Australiji.

Kako navodi BBC, povorka fijakera od Bakingemske palate do Vestminsterske opatije biće jedan od centralnih događaja na krunisanju, a sama ruta kojom će se kretati povorka biće mnogo kraća od one kojom se povorka kretala tokom krunisanja pokojne kraljice Elizabete II 1953. godine.

Nakon završetka ceremonije krunisanja u opatiji, kralj i kraljica vratiće se u palatu u tradicionalnoj Zlatnoj državnoj kočiji, za koju je kraljica Elizabeta navela da je „izuzetno neudobna“.

Navodi se da je, za razliku od te kočije, ona kojom će se kraljevska porodica dovesti do opatije, daleko modernija, pošto ima ugrađen klima-uređaj, električne podizače, kao i najsavremenije amortizere.

„Napravljena je od aluminijuma, što je prilično neobično, jer je većina napravljena od drveta, a ima i hidraulične amortizere , što znači da je vožnja neverovatno udobna“, navela je kustoskinja u kraljevskom voznom parku Seli Gudsir.

Ona je dodala da su u tu kočiju ugrađeni komadi drveta uzeti sa istorijski važnih brodova za Britaniju, poput HMS Viktorije, Meri Rouz, Dvorca Balmoral i drugih.

U toj kočiji, koja teži četiri tone, biće i kočničar Martin Outs, čija porodica generacijama unazad učestvuje u ceremonijama krunisanja britanskih monarha.

„Kada hodam pored svih ovih kočija, pomislim na sve članove porodice koje su bile deo krunisanja“, rekao je Outs.

Glavni kočijaš Metju Palmer je istakao da se u takvoj prilici čovek „naježi“, ali da mora ostati miran.

„Čak i konji znaju da je to veliki dan, ali vi morate ostati mirni i reći sebi da je to samo još jedan dan na poslu“, rekao je on.

Na ceremoniji krunisanja koristiće se tradicionalni kraljevski predmeti, poput posebnog prstenja i mačeva, kao i krune, uključujući krunu Svetog Edvarda koja će biti spuštena na kraljevu glavu.

Žezla koja se koriste uključivaće i žezlo iz 17. veka napravljeno od slonovače, dok će najstariji predmet koji će se koristiti biti kašika za ulje iz 12. veka koje služi za miropomazanje.

Među više od 2.000 gostiju koji se očekuju u opatiji, biće 450 predstavnika dobrotvornih i društvenih grupa, koji će biti pored svetskih lidera, političara i kraljevskih porodica.

Kada se povorka vrati u Bakingemsku palatu, novokrunisani Čarls i Kamila pojaviće se na balkonu palate, zajedno sa ostalim starijim članovima kraljevske porodice.

(Tanjug)

